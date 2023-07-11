Airfryer zararlı mı, sağlıklı mı? Uzman isim yorumladı

“EN SAĞLIKLI YİYECEKLER BİLE PİŞİRME İŞLEMİ SIRASINDA TEMEL BESİN MADDELERİNİ KAYBEDEBİLİR”

Çok az yağda, hatta bazen hiç yağ kullanmadan kısa süre içinde yemek yapmanın kolay yolu haline gelen Airfryer, son dönemin popüler mutfak aleti oldu. Yüksek ısı ile yiyeceklerin daha hızlı pişmesini sağlayan Airfryer yani hava fritözünün diğer yöntemlere göre daha az besin kaybı oluşturduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Sema Aydın şöyle konuştu:

- En sağlıklı yiyecekler bile pişirme işlemi sırasında temel besin maddelerini kaybedebilir. Haşlanmış veya ızgarada pişirilmiş sebzeler ve etler besin değerinin yüzde 40’ını veya daha fazlasını kaybedebilir. Bunun yanı sıra, Airfryer’da kullanılan pişirme sepetleri yiyeceğin ısı kaynağıyla doğrudan temas etmesini önler. Kuru ısıyı sirküle etme yöntemini fritözün yiyeceği koruyan pişirme alanı tasarımıyla birleşerek, yiyeceklerdeki temel besin maddelerinin diğer pişirme yöntemlerine göre daha az kayba uğramasını sağlar.