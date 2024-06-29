Akdeniz'de deprem meydana geldi
AFAD duyurdu, Akdeniz'de deprem meydana geldi. Depremin büyüküğü ise 3,8 olarak belirlendi.
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu, Akdeniz'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3,8 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 15 kilometre olarak tespit edildi.
AKDENİZ'DE DEPREM
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 28, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-06-28
Saat:21:28:36 TSİ
Enlem:34.90639 N
Boylam:25.0375 E
Derinlik:15 km
Detay:https://t.co/hE9lNHfcnh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi