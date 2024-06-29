Akdeniz'de deprem meydana geldi

AFAD duyurdu, Akdeniz'de deprem meydana geldi. Depremin büyüküğü ise 3,8 olarak belirlendi.

Akdeniz'de deprem meydana geldi

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu, Akdeniz'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3,8 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 15 kilometre olarak tespit edildi.

AKDENİZ'DE DEPREM

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# deprem # akdeniz
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