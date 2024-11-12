Alışverişte yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla 3 bin lira ve üzeri alışverişlerde e-arşiv faturası düzenlemeyi zorunlu hale getirecek. Bu yeni düzenleme, 7 bin TL ve üzeri ödemelerin yalnızca banka ya da kredi kartları ile yapılmasının ardından geliyor. 1 Ocak 2025’ten itibaren, bu alışverişlerin dijital ortamda faturalandırılması gerekecek. Bu adım, ticaretin dijitalleşmesine katkı sağlayacak ve vergi denetimlerinin daha etkin hale gelmesini amaçlıyor.

1 OCAK'TA BAŞLIYOR

e-Fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 3 bin lirayı aşması durumunda, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren de fatura tutarına bakılmaksızın e-arşiv faturası düzenleme zorunluğu getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ISLAK İMZAYA GEREK YOK

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, tebliğle, Kanun'da yer alan ve vergi mükellefleri tarafından kullanılan ancak henüz elektronik belge olarak düzenlenemeyen gider pusulasının elektronik ortamda düzenlenebilmesinin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla belgenin taraflarca ıslak imzayla imzalanması yerine tarafların bilgilerinin elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesine imkan sağlandı.