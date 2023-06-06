Almanlar bu temizlik yöntemini herkesten saklıyor! Sararmış tuvalet taşı nasıl beyazlatılır?

Temizlik ürünlerinde dünya da trend olan Almanlar özellikle klozet ve tuvalet taşlarını kar beyazı yapan yöntemi ağızları açık bıraktırdı. Sararmış tuvalet ve klozet taşlarını pratik olarak temizleyen Almanların yönetimi sizler için araştırdık. Tek hamlede zarar vermeden beyazlatan yöntem ayrıca uzun süre kirlenmesini de önlüyor. Özellikle küf ve lekelerin meydana getirdiği bu durumu en aza indirirken yorulmadan yapmak ve kimyasal kullanmamakta oldukça önemlidir. İşte sararmış tuvalet taşı temizlemenin yöntemleri...

SARARMIŞ TUVALET TAŞI NASIL BEYAZLATILIR?

Klozet ya da tuvalet taşı zamanla sararır. Bu durumdan kurtulmak için çoğu kişi kimyasal deterjanlara başvurur. Ancak bu da taşların çatlamasına neden olan masraflı sonuçlara neden olur. Bunu önlemenin en basit yolu ise Almanların doğal karışımlı temizlik yöntemidir.

Almanlar bir kovanın içine kaya tuzu ve sirke ilave eder. Bu karışım bir süre bekletildikten sonra içeriğine limon suyu da eklenir. Akabinde karıştırılıp sararmış alanlara sünger yardımıyla sürülür. Bu karışım en doğal küf çözücüdür. Hem sağlığınıza hem de sararmış alanlara fayda sağlar.