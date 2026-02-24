Ankara iftar saati: Bugün (24 Şubat) Ankara'da iftar ve sahur saat kaçta?

24 ŞUBAT ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesine göre Ankara’da Ramazan’ın 6. günü olan 24 Şubat Salı günü:

İmsak: 06:00

İftar (Akşam): 18:41

Yatsı (Teravih): 19:59

Vatandaşlar 24 Şubat Salı günü oruçlarını saat 18:41’de açacak.

ANKARA 7–11. GÜN İMSAKİYE TAKVİMİ

25 Şubat Çarşamba

İmsak: 05:58 – Akşam: 18:42 – Yatsı: 20:00

26 Şubat Perşembe

İmsak: 05:57 – Akşam: 18:43 – Yatsı: 20:01

27 Şubat Cuma

İmsak: 05:56 – Akşam: 18:44 – Yatsı: 20:02

28 Şubat Cumartesi

İmsak: 05:54 – Akşam: 18:45 – Yatsı: 20:03

1 Mart Pazar

İmsak: 05:53 – Akşam: 18:47 – Yatsı: 20:04



MART AYI ANKARA İMSAKİYE DETAYLARI

2 Mart Pazartesi

İmsak: 05:51 – Akşam: 18:48 – Yatsı: 20:05

3 Mart Salı

İmsak: 05:50 – Akşam: 18:49 – Yatsı: 20:06

4 Mart Çarşamba

İmsak: 05:48 – Akşam: 18:50 – Yatsı: 20:07

5 Mart Perşembe

İmsak: 05:47 – Akşam: 18:51 – Yatsı: 20:08

6 Mart Cuma

İmsak: 05:45 – Akşam: 18:52 – Yatsı: 20:10

7 Mart Cumartesi

İmsak: 05:44 – Akşam: 18:53 – Yatsı: 20:11

8 Mart Pazar

İmsak: 05:42 – Akşam: 18:54 – Yatsı: 20:12

9 Mart Pazartesi

İmsak: 05:40 – Akşam: 18:55 – Yatsı: 20:13

10 Mart Salı

İmsak: 05:39 – Akşam: 18:56 – Yatsı: 20:14

11 Mart Çarşamba

İmsak: 05:37 – Akşam: 18:57 – Yatsı: 20:15

12 Mart Perşembe

İmsak: 05:36 – Akşam: 18:58 – Yatsı: 20:16

13 Mart Cuma

İmsak: 05:34 – Akşam: 18:59 – Yatsı: 20:17

14 Mart Cumartesi

İmsak: 05:32 – Akşam: 19:01 – Yatsı: 20:18

15 Mart Pazar

İmsak: 05:31 – Akşam: 19:02 – Yatsı: 20:19

16 Mart Pazartesi

İmsak: 05:29 – Akşam: 19:03 – Yatsı: 20:21

17 Mart Salı

İmsak: 05:27 – Akşam: 19:04 – Yatsı: 20:22

18 Mart Çarşamba

İmsak: 05:25 – Akşam: 19:05 – Yatsı: 20:23

19 Mart Perşembe

İmsak: 05:24 – Akşam: 19:06 – Yatsı: 20:24

