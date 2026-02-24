Ankara iftar saati: Bugün (24 Şubat) Ankara'da iftar ve sahur saat kaçta?
Ramazan’ın 6. gününde Ankara’da oruç tutan vatandaşlar iftar ve sahur saatlerini araştırıyor. Diyanet’in yayımladığı 2026 imsakiyesine göre 24 Şubat Salı günü Ankara’da iftar ve yatsı vakti netleşti. İşte gün gün Ankara imsakiye saatleri.
24 ŞUBAT ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesine göre Ankara’da Ramazan’ın 6. günü olan 24 Şubat Salı günü:
İmsak: 06:00
İftar (Akşam): 18:41
Yatsı (Teravih): 19:59
Vatandaşlar 24 Şubat Salı günü oruçlarını saat 18:41’de açacak.
ANKARA 7–11. GÜN İMSAKİYE TAKVİMİ
25 Şubat Çarşamba
İmsak: 05:58 – Akşam: 18:42 – Yatsı: 20:00
26 Şubat Perşembe
İmsak: 05:57 – Akşam: 18:43 – Yatsı: 20:01
27 Şubat Cuma
İmsak: 05:56 – Akşam: 18:44 – Yatsı: 20:02
28 Şubat Cumartesi
İmsak: 05:54 – Akşam: 18:45 – Yatsı: 20:03
1 Mart Pazar
İmsak: 05:53 – Akşam: 18:47 – Yatsı: 20:04
MART AYI ANKARA İMSAKİYE DETAYLARI
2 Mart Pazartesi
İmsak: 05:51 – Akşam: 18:48 – Yatsı: 20:05
3 Mart Salı
İmsak: 05:50 – Akşam: 18:49 – Yatsı: 20:06
4 Mart Çarşamba
İmsak: 05:48 – Akşam: 18:50 – Yatsı: 20:07
5 Mart Perşembe
İmsak: 05:47 – Akşam: 18:51 – Yatsı: 20:08
6 Mart Cuma
İmsak: 05:45 – Akşam: 18:52 – Yatsı: 20:10
7 Mart Cumartesi
İmsak: 05:44 – Akşam: 18:53 – Yatsı: 20:11
8 Mart Pazar
İmsak: 05:42 – Akşam: 18:54 – Yatsı: 20:12
9 Mart Pazartesi
İmsak: 05:40 – Akşam: 18:55 – Yatsı: 20:13
10 Mart Salı
İmsak: 05:39 – Akşam: 18:56 – Yatsı: 20:14
11 Mart Çarşamba
İmsak: 05:37 – Akşam: 18:57 – Yatsı: 20:15
12 Mart Perşembe
İmsak: 05:36 – Akşam: 18:58 – Yatsı: 20:16
13 Mart Cuma
İmsak: 05:34 – Akşam: 18:59 – Yatsı: 20:17
14 Mart Cumartesi
İmsak: 05:32 – Akşam: 19:01 – Yatsı: 20:18
15 Mart Pazar
İmsak: 05:31 – Akşam: 19:02 – Yatsı: 20:19
16 Mart Pazartesi
İmsak: 05:29 – Akşam: 19:03 – Yatsı: 20:21
17 Mart Salı
İmsak: 05:27 – Akşam: 19:04 – Yatsı: 20:22
18 Mart Çarşamba
İmsak: 05:25 – Akşam: 19:05 – Yatsı: 20:23
19 Mart Perşembe
İmsak: 05:24 – Akşam: 19:06 – Yatsı: 20:24