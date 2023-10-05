Ankara'da öğrencilerin en ucuz yemek yiyeceği mekanlar! İşte Ankara'daki o ucuz mekanlar!

Bu yazımız, Ankara'daki öğrencilerin cüzdanına dost olurken bir taraftanda lezzet dolu mekanları keşfetmeniz için bir rehber olacak! Her öğrencinin mutlaka denemesi gereken bu mekanlar, hem midenizi hem de bütçenizi mutlu edecek. Hazır mısınız? İşte Ankarada öğrencilerin en ucuz yemek yiyeceği mekanlar!

ANKARA'DA ÖĞRENCİLERİN EN UCUZ YEMEK YİYECEĞİ MEKANLAR!

Ankara'ya gezmeye geldiniz veya öğrenci olarak bu şehri tercih ettiniz! Lezzetli bir yemek arayışındaysanız, doğru adrestesiniz. Ankara'nın özellikle öğrenciler için en iyi mekanlarını sizler için derledik. Hazır mısınız?

Döner;

Atakule'nin hemen yanındaki Çankaya Lokantası'nda saat 13'ten sonra servis ettikleri döner, lezzet açısından müthiş.

Mutlu Döner, Güvenlik Caddesi'nde gizlenen bir lezzet cennet ve dönerin en iyisini sunuyor desek yeridir.

Atakule'nin yanı başında bulunan Çankaya Lokantası, döner tutkunlarının uğrak noktası. Aman diyeyim öğleden sonraya kalayım demeyin!

Diğer seçeneklerden biraz daha yüksek fiyatlı, ancak dönerinin lezzeti efsanevi bir mekanda sıra! Balgat'ta Peçenek Döner. Denemeyen pişman olur!

Yıldız semtinde ki 326 Antakya, Antakya usulü döner yapıyor.

Size miniminnacık bir mekan önereceğim! Güvenpark dolmuşlarının yakınında Cici Piknik döner müdevimleri için iyi bir alternatif olabilir!

Son olarak döner tutkunlarının sıklıkla uğradığı bir diğer adres Kale'de Dursun Usta! Ancak buraya erken gitmenizde fayda var, zira dönerleri hızla tükeniyor.

Dönere alternatif pizza, lahmacun, hamburger veya kokoreç nerede yiyebilirim derseniz, Ankara'da bu yemekleri bulabileceğiniz bazı mekanlar sizi bekliyor!

Pizza yemek isterseniz ; Şili meydan da Stüdyo pizza(rezervasyon yapılması gerek), Ankara'nın çeşitli yerlerinde şubesi olan İl Forno ve Çankaya'da ki Mozz Pizza tam size göre!

Lahmacun severlerdenseniz; Düveroğlu ve Yıldız'daki Dayı Kürek Lahmacun damak tadına uygun lahmacun arayanlar için ideal!

Hamburger yerim ben diyorsanız; Ankara'nın en iyilerinden Etmanyak Burger&Sosis damak tadınıza uygun hamburger yiyeceğiniz yerlerden. Yıldız'daki Cezzar hamburger için yine iyi bir alternatif olurken son olarak Tunalı'daki Burgerdinho, hamburger yemek için önerilen mekanlardan biri.

Yazımızı kokoreçle kapatacak olursak bunun için önerebileceğimiz en iyi mekan Anıttepe'deki Pikolet olur!

Ankara'da öğrencilerin en ucuz yemek yiyeceği mekanları sizler için derledik! Umarım memnun kalırsınız! Afiyet olsun!