Antalya'nın Kaş ilçesinde korkutan deprem!

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde korkutan deprem!
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AFAD verilerine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 17.46'da meydana gelen deprem yerin 38 km derinliğinde gerçekleşti.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde korkutan deprem! Antalya'nın Kaş ilçesinde korkutan deprem!