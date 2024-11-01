Antalya'nın Kaş ilçesinde korkutan deprem!
Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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AFAD verilerine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 17.46'da meydana gelen deprem yerin 38 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 1, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz - [55.18 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-11-01
Saat:17:46:06 TSİ
Enlem:35.82722 N
Boylam:29.05444 E
Derinlik:38.05 km
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