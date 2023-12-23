Antika Koleksiyoncuları Peşinde! Evinizde Servet Taşıyor Olabilirsiniz

"Sarı fincan" olarak pek çok kişinin çocukluğundan hatırlayacağı o fincanlar artık antika olarak yüksek meblağlara satılmaya başlandı. Neredeyse iki bin TL'ye satılan "sarı fincan" takımları bu aralar oldukça revaçta. Fincanların değerini artıran en önemli faktörler dayanıklılık, antika değeri, kullanışlılık ve estetik görünüm. Özellikle Anchor Hocking imzası taşıyan orijinal ürünler, alıcılar tarafından daha çok tercih ediliyor.