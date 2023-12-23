Antika Koleksiyoncuları Peşinde! Evinizde Servet Taşıyor Olabilirsiniz
Sarı fincanlar olarak hepimizin aklında yer eden o fincanlar artık yüksek fiyatlardan satılan antikalar halini aldı. Koleksiyoncuların peşinden koştuğu o fincanları şimdilerde antika pazarlarında ve online atış yapan sitelerde görmek mümkün ancak dolandırıcılara dikkat edin!
Hepimizin annelerinin ya da teyzelerinin çeyizinde bulunan o fincanlar artık antika olarak satılmaya başladı. İnternette ve başka mecralarda ikinci elden yüksek fiyatlara satılan bu fincanlar neden moda oldu? Bu sarı fincanları nasıl bulabiliriz.
"Sarı fincan" olarak pek çok kişinin çocukluğundan hatırlayacağı o fincanlar artık antika olarak yüksek meblağlara satılmaya başlandı. Neredeyse iki bin TL'ye satılan "sarı fincan" takımları bu aralar oldukça revaçta. Fincanların değerini artıran en önemli faktörler dayanıklılık, antika değeri, kullanışlılık ve estetik görünüm. Özellikle Anchor Hocking imzası taşıyan orijinal ürünler, alıcılar tarafından daha çok tercih ediliyor.
Ancak alıcılar yüksek fiyatlar teklif ettikçe çok sayıda dolandırıcı da ortaya çıkmış bulunuyor. Sahte ürünlerle koleksiyoncuları dolandırmaya çalışanalar karşı dikkatli olunması öneriliyor. Eski tip fincanların her yerde revaçta olması sahtelerinin ve benzerlerinin üretilmesine neden oldu.
Bu özel fincan takımları, ikinci el ve büyük alışveriş sitelerinde 1.950 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Gram altını geçen bu fincan fiyatlarına antikacılar daha yüksek teklifler sunuyor. Eski dönemlerin aile yadigarı olan bu fincanlar, sahiplerine ekstra bir gelir kaynağı oluyor.