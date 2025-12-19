AÖL sınavına girecekler dikkat: Sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Aralık ayında yüz yüze yapılacak sınavlara katılacak öğrenciler, sınav giriş belgesi ve sınav saatlerine ilişkin detayları yakından takip ediyor. AÖL sınavına girecek adayların, sınav günü fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesini yanında bulundurması zorunlu olacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınav giriş belgelerini 15 Aralık’tan itibaren Milli Eğitim Bakanlığına ait resmî sistemler üzerinden temin edebiliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra fotoğraflı sınav giriş belgelerini görüntüleyerek çıktı alabiliyor.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin sınava gireceği okul, salon ve oturum bilgileri yer alıyor. Belgenin okunaklı olması ve üzerindeki bilgilerin eksiksiz görünmesi gerekiyor. Sınav giriş belgesi olmadan sınav salonuna girişe izin verilmiyor.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınav giriş belgelerini aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden alabilecek. Sisteme giriş yapan öğrenciler, “Öğrenci Genel Bilgileri” bölümünde yer alan “Sınav Giriş Belgesi” ekranından belgelerini görüntüleyebilecek.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise kendi kayıtlı oldukları sistem üzerinden aynı işlemi gerçekleştirecek.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Aynı gün ikinci oturum ise saat 14.00’te uygulanacak. Üçüncü oturum, 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Her oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek ve sınavlar yüz yüze yapılacak.

AÖL SINAVI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, her ders için ayrı olmak üzere çoktan seçmeli testler halinde uygulanacak. Her testte 10 soru yer alacak ve sorular dört seçenekli olacak. Yanlış cevaplar puanlamada dikkate alınmayacak.

Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Doğru cevap sayısının soru sayısına bölünmesi ve 100 ile çarpılmasıyla elde edilen puan, en yakın tam sayıya yuvarlanacak.

SINAV GÜNÜ HANGİ BELGELER BULUNDURULMALI?

Adayların sınav günü, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerli pasaport veya KKTC kimlik kartı kabul ediliyor.