Araştırma sonuçlandı! Türklerin en popüler hobisi bakın ne çıktı?

Türkiye’den 2.094 kişinin katıldığı bir çalışmaya göre, insanlar stresle başa çıkmak için hobilerle ilgilenmeye yöneliyor. Araştırma ayrıca Türkiye'de en popüler hobinin alışveriş yapmak olduğunu ortaya koydu.

Konuyla ilgili günlük listeleri paylaşan Preply'nin Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, “Preply olarak yayımladığımız bu araştırma, hobi deneyimlerine, hobilerin insan seçenekleriyle dünyada en popüler hobilere ışık sürüyor. Araştırma derlememizin temel bulgusu, hobilerimizin bize iyi hissettirmesi, kendimize dair bir şeyler yaptığımız hissini oluşturmasını beklediğimizi gösteriyor. Türkiye'de en çok tercih edilen hobinin alışveriş yapması da ilginç bir tespit” dedi.

STRESTEN KURTULMAK İÇİN HOBİ

Araştırmanın bir araya getirilmesinde hobi ve boş zaman aktivitelerinin sosyalleşme ihtiyaçları ile ilişkisine değinildi. Bu serbest zamanlarda yapılan uğraşların ruhun geliştiğine ve stresle başa çıkmanın yardımcı olduğu bilimsel olarak değerlendirildi. Referans verilen araştırmalardan birinde, ABD'deki kullanıcıların yüzde 81'inin 5 hobiden dördünün yaşadığı stresten kurtulduğuna yardımcı olduğu görüldü.

Mustafa Ali Sivişoğlu, "Bir araştırma, büyük bir çoğunluğun stresten kurtulmak için hobilere yöneldiğini ortaya koyuyor. Katılımcıların hobilerinden beklentileri arasında yüzde 57 oranında vakit harcama, yüzde 56 oranında yaratıcı olma, yüzde 56 oranında da başarı öne çıkıyor. Günün sonunda hobilerimizin bizi iyi hissettirmesini, kendimize dair bir şeyler yaptığımızı oluşturmasını bekliyoruz” diye açıkladı.

FAVORİ HOBİ ALIŞ-VERİŞ

Statista verileri, Türkiye'deki popüler hobi ve aktivitelerinde tercih edilen yüzde 48'lik bir oranla alışveriş olduğunu göstermekte.

Alışverişi teknoloji (bilgisayar) izliyor.

Türkiye'den 2 bin 94 kişinin katıldığı araştırma sonuçlarının Türklerin hobi tercihlerine dair bir bakış açısı sağladığını dile getiren Sivişoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Dünya çapında en çok tercih edilen hobilerin başında yemek yapmak, kitap okumak ve evcil hayvanlarla vakit geçirmek gelirken Türkiye'de alışveriş, bilgisayar ve seyahat, okuma ve sosyalleşme faaliyetlerini izliyor. Ayrıca otomobiller de Türkiye'nin en sevdiği hobileri arasında üst sıralarda yer alıyor. Favori hobilere dair bu tablo, hobi tercihlerinin kültürel, ekonomik ve sosyal arka planlara göre dünyanın farklı yerlerinde farklılaşabildiğini gösteriyor. Örneğin spor yapmak Türkiye'de dünya sıralamasında daha geri düşüyor."

DİL ÖĞRENMEK DE HOBİ OLABİLİR

Sivişoğlu, son olarak şu açıklamayı yaptı: