Ardahan'da kar ve buzlanma etkili oldu

Ardahan'da sabah başlayan ve gün içinde aralıklarla devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimlerde buzlanma meydana geldi. Etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Ardahan'da kar ve buzlanma etkili oldu
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Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara rampasında oluşan buzlanma nedeniyle 9 tır yolda kaldı.

Bir tır sürücüsü, Artvin'e gitmeye çalıştığını ancak buzlanmadan dolayı ilerleyemediğini söyledi.

Ardahan'da kar ve buzlanma etkili oldu - Resim : 1

Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle kaza geçirdiklerini belirten sürücü, "Otomobil bize çarptı, çünkü fren tutmadı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Yolda buzlanma çok fazla." dedi.

Bakü'den geldiğini anlatan bir başka sürücü, Artvin Hopa'ya gitmek istediğini ancak buzlanma nedeniyle yolda kaldığını ifade etti.

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