Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Kamu kurumları açık mı, kapalı mı?

Milyonların Gözü Bayram Takviminde: Arefe Günü Tatil mi?

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı dini günler takvimine göre 2026 yılının ilk bayram arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor

19 Mart Perşembe günü kamu kurumları, bankalar ve noterler açık mı?

Çalışanların merakla beklediği tatil programının tüm detayları ve kurumların çalışma saatleri haberimizde

Arefe günü resmi olarak "yarım gün" tatil kabul ediliyor.

Bu kapsamda; bankalar, noterler, nüfus müdürlükleri, valilikler, belediyeler ve tapu daireleri 19 Mart Perşembe günü öğle saatlerine kadar hizmet verecek. Öğleden sonraki saatler ise resmi tatil süresine dahil edilecek.

SAĞLIK KURUMLARI VE ECZANELERİN DURUMU?

Hastanelerin poliklinik hizmetleri arefe günü öğleye kadar devam edecek ancak acil servisler 7/24 hizmet vermeye sürdürecek.

Eczaneler ise öğle saatlerinden itibaren nöbetçi eczane sistemine geçiş yapacak.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

