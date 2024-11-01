Artvin'de heyelan! Yolu trafiğe kapandı

Karadeniz Sahil Yolu'nda, Arhavi bölgesinde meydana gelen heyelan, yağışların ardından kopan kaya parçaları ve toprak nedeniyle Rize-Artvin karayolunun bir bölümünü kapladı.

Olayın hemen ardından, bölgeye sevk edilen Arhavi Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalara başladı. Heyelan nedeniyle araçlar uzun süre yolda beklemek zorunda kalırken, bölgede trafik yoğunluğu da arttı.

Ekipler, güvenlik önlemleri alarak kaya ve toprak yığınlarını temizledikten sonra karayolu yeniden ulaşıma açıldı.