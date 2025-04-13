Askere gidecekler dikkat! Süre, izin, celp dönemi ve yasaklı eşyalar…
Askerlik süreci pek çok aşamadan oluşuyor. İşte yoklama işlemlerinden statü belirlemeye, izin hakkından eğitim süresine kadar merak edilen tüm detaylar...
Her erkek Türk vatandaşı, 20 yaşına girdiği yılın ocak ayı itibarıyla askerlik çağına giriyor. Haber Global'e göre, askerlik süreci ise üç temel döneme ayrılıyor: yoklama, muvazzaflık ve yedeklik. Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı asker alma bölge başkanlıkları ve askerlik şubeleri, bu süreci yürütüyor.
Yoklama işlemi, vatandaşın sağlık durumu, eğitim bilgileri, meslek alanı gibi niteliklerinin tespitiyle başlıyor. Askerlik yapmaya elverişli olan bireyler, sonraki aşamalar için yönlendiriliyor.
YILDA DÖRT CELP DÖNEMİ VAR
Vatandaşlar, her yıl düzenlenen şubat, mayıs, ağustos ve kasım olmak üzere dört celp döneminde askere alınabiliyor. Celp ve statü tercihleri, kişinin eğitim, sağlık ve mesleki özelliklerine göre belirleniyor.
Piyade Yarbay Tuğba Sunar, sınıflandırma sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının yanı sıra kişinin lisans notu, yabancı dil bilgisi, akademik kariyeri, fiziksel yeterliliği gibi ölçütlerin de dikkate alındığını belirtiyor.
KİMLER HANGİ STATÜDE ASKERLİK YAPIYOR?
Askerlik yükümlüleri; yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er olmak üzere üç statüde değerlendiriliyor. Bu sınıflandırma; eğitim durumu, meslek bilgisi ve diğer objektif kriterler ışığında gerçekleştiriliyor.
BEDELLİ ASKERLİKTE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Bedelli askerlik tercih eden yükümlüler, belirlenen ücreti ödeyerek yalnızca kısa süreli bir temel eğitime tabi tutuluyor. Eğitim süresi tamamlandığında yükümlülük sona eriyor.
Statüye göre değişen izin hakları da mevcut.
İlk altı ay askerlik yapanlara 6 gün,
İkinci altı ay görevine devam edenlere 12 gün izin veriliyor.
BİRLİĞE GİDERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Askere gidecek vatandaşlar, e-Devlet üzerinden aldıkları barkodlu sevk belgesi ya da askerlik şubesinden temin edilen sevk belgesiyle birlikte, kimlik kartı, varsa ehliyet ve mesleki yeterlilik belgelerini yanlarında götürmek zorundalar.
Ancak birliklere şu cihazların götürülmesi kesinlikle yasak:
Akıllı telefon
Bilgisayar
Kamera ve benzeri kayıt cihazları
TÜM İHTİYAÇLAR DEVLETTEN
Eğitim merkezlerine gelen yükümlüler için temel ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanıyor. Bot, pijama, eşofman, çorap, diş macunu, terlik gibi birçok ürün, ücretsiz olarak teslim ediliyor. Böylece askere başlayanların herhangi bir hazırlık yapmasına gerek kalmıyor.
ASKERLİK SÜRESİ SINIFA GÖRE DEĞİŞİYOR
Erbaş ve er statüsündeki yükümlüler için askerlik süresi 6 ay olarak belirlenmiş durumda. Temel eğitim süresi ise sınıfa ve kuvvet komutanlığına göre farklılık gösterebiliyor. Eğitim sürecinin detayları ise ilgili komutanlıklar tarafından düzenleniyor.