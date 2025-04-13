Askere gidecekler dikkat! Süre, izin, celp dönemi ve yasaklı eşyalar…

TÜM İHTİYAÇLAR DEVLETTEN



Eğitim merkezlerine gelen yükümlüler için temel ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanıyor. Bot, pijama, eşofman, çorap, diş macunu, terlik gibi birçok ürün, ücretsiz olarak teslim ediliyor. Böylece askere başlayanların herhangi bir hazırlık yapmasına gerek kalmıyor.