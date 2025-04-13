Askere gidecekler dikkat! Süre, izin, celp dönemi ve yasaklı eşyalar…

Askerlik süreci pek çok aşamadan oluşuyor. İşte yoklama işlemlerinden statü belirlemeye, izin hakkından eğitim süresine kadar merak edilen tüm detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Askere gidecekler dikkat! Süre, izin, celp dönemi ve yasaklı eşyalar… - Resim: 1

Her erkek Türk vatandaşı, 20 yaşına girdiği yılın ocak ayı itibarıyla askerlik çağına giriyor. Haber Global'e göre, askerlik süreci ise üç temel döneme ayrılıyor: yoklama, muvazzaflık ve yedeklik. Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı asker alma bölge başkanlıkları ve askerlik şubeleri, bu süreci yürütüyor.

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Askere gidecekler dikkat! Süre, izin, celp dönemi ve yasaklı eşyalar… - Resim: 2

Yoklama işlemi, vatandaşın sağlık durumu, eğitim bilgileri, meslek alanı gibi niteliklerinin tespitiyle başlıyor. Askerlik yapmaya elverişli olan bireyler, sonraki aşamalar için yönlendiriliyor.

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Askere gidecekler dikkat! Süre, izin, celp dönemi ve yasaklı eşyalar… - Resim: 3

YILDA DÖRT CELP DÖNEMİ VAR

Vatandaşlar, her yıl düzenlenen şubat, mayıs, ağustos ve kasım olmak üzere dört celp döneminde askere alınabiliyor. Celp ve statü tercihleri, kişinin eğitim, sağlık ve mesleki özelliklerine göre belirleniyor.

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Askere gidecekler dikkat! Süre, izin, celp dönemi ve yasaklı eşyalar… - Resim: 4

Piyade Yarbay Tuğba Sunar, sınıflandırma sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının yanı sıra kişinin lisans notu, yabancı dil bilgisi, akademik kariyeri, fiziksel yeterliliği gibi ölçütlerin de dikkate alındığını belirtiyor.

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Askere gidecekler dikkat! Süre, izin, celp dönemi ve yasaklı eşyalar… - Resim: 5

KİMLER HANGİ STATÜDE ASKERLİK YAPIYOR?

Askerlik yükümlüleri; yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er olmak üzere üç statüde değerlendiriliyor. Bu sınıflandırma; eğitim durumu, meslek bilgisi ve diğer objektif kriterler ışığında gerçekleştiriliyor.

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Askere gidecekler dikkat! Süre, izin, celp dönemi ve yasaklı eşyalar… - Resim: 6

BEDELLİ ASKERLİKTE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bedelli askerlik tercih eden yükümlüler, belirlenen ücreti ödeyerek yalnızca kısa süreli bir temel eğitime tabi tutuluyor. Eğitim süresi tamamlandığında yükümlülük sona eriyor. 

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Askere gidecekler dikkat! Süre, izin, celp dönemi ve yasaklı eşyalar… - Resim: 7

Statüye göre değişen izin hakları da mevcut.

İlk altı ay askerlik yapanlara 6 gün,
İkinci altı ay görevine devam edenlere 12 gün izin veriliyor.

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Askere gidecekler dikkat! Süre, izin, celp dönemi ve yasaklı eşyalar… - Resim: 8

BİRLİĞE GİDERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Askere gidecek vatandaşlar, e-Devlet üzerinden aldıkları barkodlu sevk belgesi ya da askerlik şubesinden temin edilen sevk belgesiyle birlikte, kimlik kartı, varsa ehliyet ve mesleki yeterlilik belgelerini yanlarında götürmek zorundalar.

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Askere gidecekler dikkat! Süre, izin, celp dönemi ve yasaklı eşyalar… - Resim: 9

Ancak birliklere şu cihazların götürülmesi kesinlikle yasak:

Akıllı telefon
Bilgisayar
Kamera ve benzeri kayıt cihazları

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Askere gidecekler dikkat! Süre, izin, celp dönemi ve yasaklı eşyalar… - Resim: 10

TÜM İHTİYAÇLAR DEVLETTEN

Eğitim merkezlerine gelen yükümlüler için temel ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanıyor. Bot, pijama, eşofman, çorap, diş macunu, terlik gibi birçok ürün, ücretsiz olarak teslim ediliyor. Böylece askere başlayanların herhangi bir hazırlık yapmasına gerek kalmıyor.

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Askere gidecekler dikkat! Süre, izin, celp dönemi ve yasaklı eşyalar… - Resim: 11

ASKERLİK SÜRESİ SINIFA GÖRE DEĞİŞİYOR

Erbaş ve er statüsündeki yükümlüler için askerlik süresi 6 ay olarak belirlenmiş durumda. Temel eğitim süresi ise sınıfa ve kuvvet komutanlığına göre farklılık gösterebiliyor. Eğitim sürecinin detayları ise ilgili komutanlıklar tarafından düzenleniyor.

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