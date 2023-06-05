Asur Dönemi’ne kadar dayanıyor: İşte 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nin gizemi
Diyarbakır'da bulunan Roma’nın 3 bin yıllık garnizonu Zerzevan Kalesi’nin altında jeoradar ile devasa yapılar bulundu.
Zerzevan Kalesi, Çınar ilçesi Diyarbakır-Mardin Karayolu üzerinde yer alıyor. Roma’nın sınır garnizonu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nin tarihi Asur Dönemi’ne (MÖ 882-611) kadar varıyor.
Roma Dönemi’ne M.S. 3. yüzyılda Severuslar Dönemi’nde (MS 198-235) asıl askeri yerleşim inşa edilen kale, 639 yılına İslam ordularının fethine kadar kesintisiz kullanıldı.
Bin 200 metre uzunluğunda, 12-15 metre yüksekliğinde surlarla çevrelenmiş askeri yerleşimde, kamu yapılarının bulunduğu güney alanda, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi (güney kule), kilise, yönetim binası, arsenal, kaya sunağı gibi mimari kalıntılar yer alıyor.
Kuzeyinde ise cadde-sokaklar ve konutlar var. Konutların bulunduğu alanda aynı zamanda su sarnıçları, yeraltı kilisesi, yer altı sığınağı, dünyada bulunmuş, Roma’nın doğu sınırındaki Mithras Tapınağı tespit edildi.