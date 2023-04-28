Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde son durum
Türkiye'nin en büyük şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk etap açılışı için geri sayım başladı. Son hazırlıkların yapıldığı millet bahçesi havadan görüntülendi.
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Çalışmalarına geçen yıl mayıs ayında başlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor.
2 milyon metrekarelik alana kurulan dünyada 5'inci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliği taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının açılışı gerçekleştirilecek.
Son hazırlıkların yapıldığı millet bahçesi havadan görüntülendi.
Kaynak: dha.com.tr