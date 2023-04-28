Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde son durum

Türkiye'nin en büyük şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk etap açılışı için geri sayım başladı. Son hazırlıkların yapıldığı millet bahçesi havadan görüntülendi.

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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde son durum - Resim: 1 1 3

Çalışmalarına geçen yıl mayıs ayında başlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde son durum - Resim: 2 2 3

2 milyon metrekarelik alana kurulan dünyada 5'inci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliği taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının açılışı gerçekleştirilecek.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde son durum - Resim: 3 3 3

Son hazırlıkların yapıldığı millet bahçesi havadan görüntülendi.  

Kaynak: dha.com.tr