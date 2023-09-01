Balık sezonunu keşfetmeye hazır olun! Sezonun en şık koleksiyonu
Denizlerin enfes lezzetleriyle dolu olan balık sezonu açıldı! Hangi balığın ne zaman en lezzetli olduğunu öğrenerek sofralarınıza taptaze tatlar getirmeye hazır olun. Balık tutkunları, doğru zamanda doğru balığı yakalamak için bu rehberi kaçırmayın!
Balık, sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan balık, her mevsim sofralarımızda yer alsa da aslında her balığın en lezzetli olduğu belli dönemleri var. Hangi balığın ne zaman tüketilmesi gerektiğini biliyor musunuz? Denizlerin lezzetlerini doğru zamanda yakalamak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini inceleyeceğiz. Hazırsanız, denizlerde bir yolculuğa çıkıyoruz!
BALIĞIN BESİN DEĞERİ VE ÖNEMİ
Balığın sağlık açısından önemi büyük. Uzmanlara göre haftada en az 3 gün balık tüketmek öneriliyor. İşte, hangi balığı ne zaman tüketmeniz gerektiğine dair rehberimiz:
AĞUSTOS: ÇİNGENE PALAMUDU VE DİĞER LEZZETLER
Ağustos ayı denizlerde çingene palamudu ile başlar. Ayrıca, çinekop, sarıağız, sinarit, kaya balığı, orkinos, sarıkanat gibi lezzetler de bu ayda tüketilebilir. Ancak unutmayın, av sezonunun hala yasak olduğu bu ayda küçük balıkların avlanmamasına dikkat edilmelidir. Balığın asıl zamanı sezonun açılmasıyla başlar.
EYLÜL: BARBUN, PALAMUT VE LÜFER ZAMANI
Eylül ayıyla birlikte balık sezonu yavaş yavaş başlar. Bu ayda özellikle barbun, palamut ve lüfer tüketilmesi önerilir. Palamutun avlanması için yasal boyut ise 25 cm'dir. Çinekop balığı bu ayda avlanmamalıdır, çünkü çinekop, lüfer olup üremesi daha bilinçli ve sağlıklı bir harekettir.
EKİM: LEZZET ŞÖLENİ
Ekim ayı, balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Bu ayda en lezzetli balıklar palamut, levrek ve barbundur. Palamutun yağlandığı, tat açısından en değerli olduğu aydır. Ancak lüferi bu ayda tüketmemek önemlidir, çünkü lüfer nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Lüferin boğaz sularında var olma mücadelesine tüketmeyerek ve avlamayarak, katkıda bulunabiliriz.