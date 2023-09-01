Balık sezonunu keşfetmeye hazır olun! Sezonun en şık koleksiyonu

Balık, sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan balık, her mevsim sofralarımızda yer alsa da aslında her balığın en lezzetli olduğu belli dönemleri var. Hangi balığın ne zaman tüketilmesi gerektiğini biliyor musunuz? Denizlerin lezzetlerini doğru zamanda yakalamak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini inceleyeceğiz. Hazırsanız, denizlerde bir yolculuğa çıkıyoruz!

BALIĞIN BESİN DEĞERİ VE ÖNEMİ

Balığın sağlık açısından önemi büyük. Uzmanlara göre haftada en az 3 gün balık tüketmek öneriliyor. İşte, hangi balığı ne zaman tüketmeniz gerektiğine dair rehberimiz: