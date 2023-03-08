Başvurular e-Devlet'ten: 4.336 TL hesaplara yatıyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım yardımı ihtiyacı olan vatandaşlara ödemelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 3.336 TL olan yardım ödemeleri bu yıl 4.336 TL'ye yükseltildi. Peki, başvuru şartları neler, gerekli belgeler hangileri?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tarafından sağlanan destek ödemeleri devam ediyor. 2023 yılı itibarıyla birçok destek ödemelerinin miktarı yükseldi. Evde bakım yardımı, il il hesaplara yatırılıyor. Ödemenin yapılıp yapılmadığı e-Devlet veya banka üzerinden sorgulanıyor.
4.336 TL HESAPLARA YATIYOR
Geçtiğimiz yıl 3.336 TL olan yardım ödemeleri 2023 yılı itibariyle 4.336 TL'ye yükseltildi. Evde bakıma ihtiyacı olan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar için yapılan bu ödeme her ayın 15 ila 31'i arasında gerçekleştiriliyor.
ÖDEMELERE NEREDEN BAKILIR?
• Maaşın yatıp yatmadığı e-Devlet "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" kısmından öğrenilebilir.
• Eğer maaş Ziraat Bankası üzerinden alınıyorsa sorgulamalar, telefondan gönderilecek kod ile de gerçekleştirilebilir.
• Bunun için telefonun mesaj kısmına BAKIYE yazıp 4747'e SMS olarak göndermek yeterli.
• SMS attığınızda 1 SMS ücreti ödersiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
• Evde bakım maaşına başvurusu için gelir kriterinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu gerekiyor.
• Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa "İlçe Müdürlüklerine" başvuru yapılabilir.