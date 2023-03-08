Başvurular e-Devlet'ten: 4.336 TL hesaplara yatıyor!

4.336 TL HESAPLARA YATIYOR



Geçtiğimiz yıl 3.336 TL olan yardım ödemeleri 2023 yılı itibariyle 4.336 TL'ye yükseltildi. Evde bakıma ihtiyacı olan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar için yapılan bu ödeme her ayın 15 ila 31'i arasında gerçekleştiriliyor.