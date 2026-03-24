Bayburt’ta Nevruz ateşiyle kadim gelenek yaşatıldı

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Nevruz kutlamaları; tarihsel canlandırmalar, geleneksel sporlar ve atlı birliklerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toygu Ökçün
Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, halk oyunları ile okçuluk gösterileri yapıldı.

Geleneksel Türk oyunlarının da oynandığı programda ayrıca Samet Erdaş ile Kurban Çil tarafından Bamsı Beyrek ve Dede Korkut canlandırması yapılarak protokol üyeleri tarafından örste demir dövüldü.

Coşkunun hakim olduğu programda, Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan, Belediye Başkan YardımcıSI Mustafa Akbaş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

Balca Atlı Spor Kulübü, Bayburt Atlı Spor Kulübü, Can Bayburt Atlı Spor Kulübü ve Kop Atlı Spor Kulübü sporcuları atları ile bayramdaki yerini aldılar.

