"Bayim Olur Musun?" Fuarı İstanbul'da başladı: Girişimcilerle yatırımcıları buluşturuyor!

Bayim Olur Musun? Fuarı İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde kapılarını açtı. Medyafors Fuarcılık organizatörlüğünde düzenlenen Markalı Bayilik Fuarı’nda girişimci ve yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Fuar 20 Ekim 'e kadar ziyaretçileri ağırlayacak.



Dünyanın en büyük üç fuarından biri olma özelliği ile öne çıkan Bayim Olur Musun? girişimcileri bir araya getirmek üzere kapılarını açtı.

Fuarda, çeşitli sektörlerden markalar, yeni iş anlaşmaları yaparak büyüme fırsatları elde ediyor. Türk markalarını dünya sahnesine taşıyor.

Fuarda yatırıcılar kendi işlerini kurma ve sürdürülebilir kazanç fırsatları yakalama imkanı buluyor.



Fuar 20 Ekim'e kadar ziyaretçileri ağırlayacak.