Bayram tatilinde nereye gidilir?

FAZLACA GÜNEŞLENELİM, BİR GÜZEL EĞLENELİM: BODRUM



Hava güzel, güneşin keyfi yerinde. Senin de dinlenirken eğlenesin, doğasına hayran kalacağın rotalara gidesin var. O zaman tabii ki listemizin ilk sırasında Bodrum olacak.

Mavi ve beyazın hüküm sürdüğü sokakları ve harika koylarıyla bir cennet güzellemesi olan Bodrum’u değerlendirmelisin. Turgutreis, Bitez, Yalıkavak, Güvercinlik, Torba, Gümüşlük, Karada gibi merkezlerde hem eğlenceye hem de doğaya kucak açabilirsin.

Tuzla Kuş Cenneti, Bağla Koyu gibi alternatifler ise Bodrum tatilini unutulmaz kılacak ayrıntılar. Bodrum Kalesi’ne uğrayarak da bu tatile kültürel bir dokunuş yapabilirsin.