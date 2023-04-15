Bayram tatilinde nereye gidilir?
Bayram tatili bizim için önemli. Hem sevdiklerimizle vakit geçirmek hem de kendimize zaman ayırmak için harika bir fırsat. Üstelik bayram tatilleri, yıllık izin ile birleştirilip uzun süreli tatillere de dönüştürülebiliyor. İşte bayramda gidilebilecek tatil yerleri.
FAZLACA GÜNEŞLENELİM, BİR GÜZEL EĞLENELİM: BODRUM
Hava güzel, güneşin keyfi yerinde. Senin de dinlenirken eğlenesin, doğasına hayran kalacağın rotalara gidesin var. O zaman tabii ki listemizin ilk sırasında Bodrum olacak.
Mavi ve beyazın hüküm sürdüğü sokakları ve harika koylarıyla bir cennet güzellemesi olan Bodrum’u değerlendirmelisin. Turgutreis, Bitez, Yalıkavak, Güvercinlik, Torba, Gümüşlük, Karada gibi merkezlerde hem eğlenceye hem de doğaya kucak açabilirsin.
Tuzla Kuş Cenneti, Bağla Koyu gibi alternatifler ise Bodrum tatilini unutulmaz kılacak ayrıntılar. Bodrum Kalesi’ne uğrayarak da bu tatile kültürel bir dokunuş yapabilirsin.
YURT İÇİ GÖRÜNÜMLÜ YURT DIŞI TATİLİ İÇİN: KIBRIS
Vize almadan, zaman kaybetmeden ülkeden biraz uzaklaşmanın en iyi alternatifi kesinlikle Kıbrıs. Mükemmel bir tatil için sana eşsiz plajlarını sunan Kıbrıs, gece eğlenceleri ve harika yemekleriyle bayram tatilini mükemmel şekilde geçirmen için tüm imkanlarını seferber ediyor.
Lacivertiyle kalbini çalacak Bafra, Karpaz Sahili, Altın Kumsal’da denizin tadını çıkarabilirsin. Bir süre sonra vücudun deniz tuzuna doyarsa seni kültür gezilerine alalım. Girne Kalesi, Batık Gemi Müzesi, St Hilarion ve Bellapais Manastırı da Kıbrıs’ta gezilmesi gereken yerler arasında. Selimiye Camii de gezi notların arasında bulunsun.
ÇILGIN BİR BAYRAM İSTİYORUM DİYENLERE: FETHİYE
Fethiye’ye bir Amsterdam muamelesi yapmayacağız. Bu çılgınlık başka. Bodrum ve Kıbrıs gibi bayram tatili için değerlendirebileceğin bu muhteşem rota, aynı zamanda sana bir sürü aktivite imkanı da sunuyor.
Ölüdeniz’de doyasıya yüz, hatta gece kanosu etkinliklerine katıl. Yetmediyse Babadağ’da yamaç paraşütü yap. Tabii ki bitmedi. Fethiye’yi bisikletle aşacağın deniz manzaralı harika bisiklet rotaları da bulunuyor.
LEZZETLİ VE YAKIN BİR YURT DIŞI GEZİSİ: SOFYA
Hem yurt dışına çıkayım hem de uzak olmasın diyorsan bu bayram tatili için Sofya’yı tercih edebilirsin. Vitoşa Dağları’nın eteklerine kurulmuş olan Sofya; zengin bir tarihe, doğal güzelliklere ve lezzetli yemeklere ev sahipliği yapıyor. Özellikle et yemeklerini seviyorsan burası seni hayli mutlu edecek.
Ayrıca Bizans ve Osmanlı egemenliği sonrasında da komünist rejimle birlikte şehir mimari açıdan birçok defa değişime uğramış. Yani kültür çeşitliliğini hem mimaride hem de yemeklerde görebilirsin. Dilersen şehirdeki termal durakları da ziyaret edebilirsin.