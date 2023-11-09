Vatan Partisi MKK Üyesi Bayram Yurtçiçek hayatını kaybetti. Bayram Yurtçiçek bir süredir kanser tedavisi görmekteydi. Yurtçiçek ömrünün sonuna kadar Türk Milletinin bağımsızlık, birlik ve kardeşlik mücadelesinde en ön safta yer aldı. Fikirleri ve sunduğu katkılarla Türkiye'nin önünü aydınlattı. Ulusal Kanal ailesi olarak Bayram Yurtçiçek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun.