Bayramda marketler açık olacak mı?
20 Mart Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı süresince, Türkiye genelindeki zincir marketlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi.
Milyonlarca vatandaşın kutlamaya hazırlandığı Ramazan Bayramı öncesinde, temel ihtiyaçların karşılandığı perakende noktalarının mesai saatleri netleşmeye başladı.
026 yılı takvimine göre 20 Mart Cuma günü başlayacak olan bayram süresince, lojistik ve hizmet planlamaları bayramın manevi atmosferine uygun şekilde koordine ediliyor.
İLK GÜN HİZMETE ARA VERİLECEK
Geçmiş yıllardaki uygulamalar ve sektörel teamüller doğrultusunda ulusal ölçekli zincir marketlerin bayramın ilk günü olan 20 Mart Cuma tarihinde kapalı kalması bekleniyor. Bu uygulama ile sektör çalışanlarının bayramın ilk gününü aileleriyle geçirmesi hedefleniyor.
KADEMELİ AÇILIŞ SÜRECİ
Marketlerin bayram süresince izleyeceği muhtemel çalışma takvimi şu şekildedir:
Bayramın 1. Günü (20 Mart Cuma): Zincir marketlerin büyük çoğunluğu kapalı olacak.
Bayramın 2. ve 3. Günü (21-22 Mart): İşletmelerin kademeli olarak kapılarını açması ve normal mesai düzenine dönmesi öngörülüyor.
YEREL İŞLETMELERDE DURUM DEĞİŞEBİLİR
Ulusal zincirlerin aksine, mahalle aralarındaki yerel market ve bakkalların bayramın ilk günü de dahil olmak üzere belirli saatlerde hizmet verebileceği belirtiliyor.