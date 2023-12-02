Beklenen İstanbul Depremi Böyle Görüntülendi
İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. Peki bu büyük deprem kente nasıl yansıyacak? Beklenen İstanbul depremi yapay zeka tarafından işte böyle görüntülendi.
Yapay zeka bu defa da beklenen İstanbul depremini görüntüledi. Uzmanlar Marmara Bölgesi'nde 7.2, 7.6 ve 7.9 aralıklarında bir deprem bekliyor. OpenAI'nin oluşturduğu bu görüntüler gündem oldu. Peki Beklenen İstanbul depremi nasıl görüntülendi? Yapay zekanın oluşturduğu beklenen İstanbul depremi böyle görüntülendi...
Beklenen İstanbul Depremi Böyle Görüntülendi
İşte OpenAI'nin oluşturduğu olası İstanbul depreminden görüntüler;
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