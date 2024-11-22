Beklentiler davranış değiştirebilir mi?

Pigmalion etkisi, bir kişinin başkalarının ondan bekledikleri doğrultusunda davranışlarını şekillendirmesine denir. Bu etkiyi ilk kez 1968 yılında Robert Rosenthal ve Lenore Jacobson tarafından gerçekleştirilen araştırma ortaya koymuştur. Araştırmada öğretmenlere, bazı öğrencilerin üstün zekalı olduğu ve gelecekte daha başarılı olabilecekleri söylendi. Bu öğrencilere ayrıcalıklı muamele yapıldı ve onlardan beklentiler artırıldı. Sonuç olarak, bu öğrenciler gerçekten diğerlerinden daha başarılı oldular. Bu durum, beklentilerin insan davranışlarını etkileyebileceğini ve olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, Pigmalion etkisi, kişilerin kendileri hakkında olumlu ya da olumsuz beklentileri olan kişilerin bu beklentilere uygun davranışlar sergileme eğiliminde olabileceğini ifade eder.