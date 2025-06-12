"Ben yüzme biliyorum" diyen dikkat! En çok boğulma yüzme bilenlerde yaşanıyor

İstanbul Boğazı ve Karadeniz kıyıları her yıl onlarca kişinin boğularak hayatını kaybettiği tehlikeli bölgeler arasında yer alıyor. Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği Başkanı Dr. Temel Kılınçlı, yaz aylarında boğulma vakalarının artış gösterdiğini ve en büyük risk grubunun yüzme bilen kişiler olduğunu açıkladı.

Dr. Kılınçlı, "Tıbbi açıdan bakıldığında kramp, kalp krizi, hipoglisemi (şeker düşmesi), epileptik atak gibi ani sağlık sorunları kişilerin boğulmasına neden olabiliyor. Ancak dikkat çeken nokta, yüzme bilen kişilerin açığa gitmeleri ve riskli alanlarda yüzmeleri nedeniyle daha sık boğulma vakalarıyla karşılaşmalarıdır," dedi.

KURTARMAK İSTERKEN KENDİNİZİ BOĞMAYIN

Dr. Kılınçlı, boğulan kişiye yardım etmek isteyenlerin ciddi tehlike altında olduğunu vurguladı. "Boğulan kişi paniğe kapılarak can havliyle size sarılabilir ve sizi de suyun dibine çekebilir," diyen Kılınçlı, güvenli kurtarma yöntemlerini şöyle sıraladı:

Boğulan kişiye uzaktan müdahale edilmeli

Can simidi, ip, sopa gibi nesneler uzatılmalı

Yüzerek müdahale gerekiyorsa arkadan yaklaşılmalı, kişinin kıyafetinden ya da koltuk altından tutularak kıyıya doğru çekilmeli

Müdahale sonrası kişi yan pozisyona yatırılmalı; sırtına ya da karnına baskı yapılmamalı

Bilinç yoksa kalp masajı ve suni solunuma başlanmalı, 112 mutlaka aranmalı

RİP AKINTISI HERKESİ YUTABİLİR: OLİMPİK YÜZÜCÜLER BİLE KAÇAMAZ

Yüzme antrenörü Bilge Abay ise en büyük tehlikenin "rip akıntısı" olduğunu söyledi. Abay, "Rip akıntısı, denizdeki dalgaların kıyıya çarptıktan sonra suyu tekrar açığa taşımasıdır. Bu akıntıya kapılan kişi kıyıya karşı yüzmemeli, akıntıya paralel şekilde yüzerek kurtulmalıdır. Bu, hayatta kalmanın tek yoludur," diye konuştu.

Rip akıntısının Karadeniz sahillerinde çok sık görüldüğünü belirten Abay, özellikle İstanbul’da Kuruçeşme, Arnavutköy ve Sarıyer gibi bölgelerin çok güçlü akıntılara sahip olduğunu belirtti.

SUDA KURTULMAK İÇİN 5 ALTIN KURAL

1. Sakin olun, panik yapmak su yutmanıza ve batmanıza neden olur.

2.Kollarınızı yukarı kaldırmayın, bu sizi suyun altına çeker.

3. Ellerinizi su seviyesinde tutun ve yüksek sesle yardım çağırın.

4. Cankurtarana müdahale etmeyin, profesyonel yardım sağlayacaktır.

5. Cankurtaran olmayan yerlerde denize girmeyin, risk çok daha fazladır.