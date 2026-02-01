Berat Kandili ne zaman? Hangi dualar okunur, oruç tutulur mu?

BERAT KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Üç ayların manevi ikliminde önemli bir yere sahip olan Berat Kandili, 2026 yılında 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek. Kandil gecesi, pazartesiyi salıya bağlayan geceye denk geliyor. Tarih bilgisi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takviminde yer alıyor.

BERAT KANDİLİ’NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

“Berat” kelimesi; kurtuluş, arınma ve bağışlanma anlamına geliyor. İslam inancına göre Berat Kandili, Allah’ın rahmetinin bolca tecelli ettiği, günahların affı için önemli bir fırsat olarak kabul ediliyor.

Rivayetlere göre bu gecede, kulların bir yıl boyunca yaşayacakları bazı hadiseler ilahi takdirle yazılıyor. Bu yönüyle Berat Kandili, hem manevi muhasebe hem de yenilenme gecesi olarak görülüyor.

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN?

Berat Kandili’nde oruç tutmak isteyenler için tarih netleşti.

2026 yılında Berat Kandili orucu, 2 Şubat Pazartesi günü tutulacak.

Peygamber Efendimiz’in Şaban ayında oruç tutulmasını tavsiye ettiğine dair rivayetler bulunuyor. Bu nedenle kandil gününü oruçla geçirmek faziletli kabul ediliyor.

BERAT KANDİLİ’NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Berat Kandili’nde yapılacak ibadetler için kesin bir liste bulunmasa da, İslam alimleri şu ibadetlerin öne çıktığını belirtiyor:

Tövbe ve istiğfar

Bu gecenin özü bağışlanmadır. Samimi bir tövbe ile Allah’tan af dilemek, gecenin en önemli ibadetleri arasında yer alır.

Kur’an-ı Kerim okumak

Kur’an tilaveti, anlamı üzerinde düşünmek ve dua etmek Berat gecesinin ruhuna uygun ibadetlerdendir.

Nafile ve kaza namazları

Berat Kandili’nde nafile namaz kılınması tavsiye edilir. Kaza namazı borcu olanlar için bu gece önemli bir fırsat olarak görülür.

Berat Kandili namazı

Halk arasında “Berat Kandili namazı” olarak bilinen namaz, farz değil nafiledir.

Rivayetlere göre:

6, 12 veya 100 rekat şeklinde kılınabilir

100 rekatlık namazda her rekatta 1 Fatiha ve 10 İhlas suresi okunur

Namaz sonrası yapılan duaların kabulüne inanılır

Sadaka ve hayır

Berat gecesinde sadaka vermek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve hayır yapmak büyük önem taşır. Yapılan hayırların kişiyi belalardan koruduğuna inanılır.