Beyaz sirke nerelerde kullanılır?

BEYAZ SİRKE İLE TEMİZLİK NASIL YAPILIR?

Beyaz sirke nedir sorusuna kısaca cevap verdikten sonra, gelelim bu mucizevi ürünün temizlikte kullanım alanlarına… Beyaz sirke ile temizlik; bulaşık, çamaşır, yüzey ve kireçlenme gibi farklı alanlarda yapılabilmektedir.

• Beyaz sirke ile suyu karıştırarak sebze ve meyvelerinizi temizleyebilirsiniz.

• Camlarınızı temizlemek için bir sprey şişenin içine beyaz sirke-su karışımı koyabilir ve camlarınızı bu karışımla ışıl ışıl yapabilirsiniz.

• Beyaz sirke-su ve dilerseniz karbonat karışımını evin tüm yüzeylerini temizlemek için kullanabilirsiniz.

• Eşyalarınızı yıkarken makinenize beyaz sirke ilave ederek eşyalarınızın daha temiz ve yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz.

Temizliği zor olarak bilinen tencere, tava, kesme tahtası gibi mutfak malzemelerinizi beyaz sirke-su karışımıyla kolayca temizleyebilirsiniz.

• Çaydanlık ve cezve gibi kireçlenen mutfak eşyalarının kirecini kolayca temizlemek için de içinde beyaz sirke-su kaynatabilir ve kireçlerden kolayca kurtulabilirsiniz.

• Halınızı temizlerken kullandığınız deterjanlı suyun içine beyaz sirke ekleyerek halılarınızın daha temiz olmasını sağlayabilirsiniz.

• Bulaşık makineniz bulaşıkları güzel yıkamıyor, özellikle cam ürünleri lekeli, bulanık çıkarıyorsa bulaşıklarınızı beyaz sirke ile yıkayarak ışıl ışıl parlamasını sağlayabilirsiniz.



