Beyaz sirke nerelerde kullanılır?
Binbir faydası olan sirkenin mucize etkileri. Bu tavsiyeler işinize çok yarar! yapılacak olan işlerinizi az bir süre kala yapabileceksiniz. Çok konuşulacak yöntemler...
BEYAZ SİRKE NEDİR?
Beyaz sirke ile temizlik nasıl yapılır sorusuna cevap bulmadan önce, bakalım bu etkili temizlik maddesinin özünde neler var… Beyaz sirke, su gibi saydam sıvı bir maddedir. Özünde şeker bulunan tarım ürünlerinin fermantasyonu ile elde edilir. Kimyasal birleşim olarak %5 oranında asetik asit içermektedir. Tamamen doğaldır. Bu nedenle de cevreye zarar vermez. Beyaz sirke ile temizlik yaparken dezenfekte eder, koku giderir, kireç çözer ve doğal bir şekilde temizlersiniz. Kısacası öteki temizlik malzemelerinin yapabildiği her şeyi, daha çevreci bir şekilde gerçekleştirir.
BEYAZ SİRKE İLE TEMİZLİK NASIL YAPILIR?
Beyaz sirke nedir sorusuna kısaca cevap verdikten sonra, gelelim bu mucizevi ürünün temizlikte kullanım alanlarına… Beyaz sirke ile temizlik; bulaşık, çamaşır, yüzey ve kireçlenme gibi farklı alanlarda yapılabilmektedir.
• Beyaz sirke ile suyu karıştırarak sebze ve meyvelerinizi temizleyebilirsiniz.
• Camlarınızı temizlemek için bir sprey şişenin içine beyaz sirke-su karışımı koyabilir ve camlarınızı bu karışımla ışıl ışıl yapabilirsiniz.
• Beyaz sirke-su ve dilerseniz karbonat karışımını evin tüm yüzeylerini temizlemek için kullanabilirsiniz.
• Eşyalarınızı yıkarken makinenize beyaz sirke ilave ederek eşyalarınızın daha temiz ve yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz.
Temizliği zor olarak bilinen tencere, tava, kesme tahtası gibi mutfak malzemelerinizi beyaz sirke-su karışımıyla kolayca temizleyebilirsiniz.
• Çaydanlık ve cezve gibi kireçlenen mutfak eşyalarının kirecini kolayca temizlemek için de içinde beyaz sirke-su kaynatabilir ve kireçlerden kolayca kurtulabilirsiniz.
• Halınızı temizlerken kullandığınız deterjanlı suyun içine beyaz sirke ekleyerek halılarınızın daha temiz olmasını sağlayabilirsiniz.
• Bulaşık makineniz bulaşıkları güzel yıkamıyor, özellikle cam ürünleri lekeli, bulanık çıkarıyorsa bulaşıklarınızı beyaz sirke ile yıkayarak ışıl ışıl parlamasını sağlayabilirsiniz.
• Beyaz sirkeyi cilt ve saç sağlığı için kullanmak isteyenler banyo yaptığı ya da saçlarını yıkadığı suyun içine karıştırarak ondan faydalanabiliyor.
• Yine suyla seyreltilerek ağız suyu/gargara gibi kullanılabiliyor, dişlerin ve ağız içinin temizlenmesine yardımcı oluyor.
• Beyaz sirke aynı zamanda ev yapımı birçok cilt ve saç maskesinin içinde de yer alıyor.
BEYAZ SİRKE İÇİLİR Mİ?
Beyaz sirke, suyla seyreltildikten sonra içilebiliyor ya da farklı tariflerin içinde kullanılabiliyor ama yukarıda da söylediğimiz gibi çok etkili bir madde olduğundan beyaz sirkeyi suyunuza karıştırıp içmeden ya da farklı tariflerde kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız ve sizin sağlığınız için uygun olup olmadığını mutlaka öğrenmeniz gerekiyor.