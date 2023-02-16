Bilim ve Ütopya dergisinde yeni görevlendirme

Bilim ve Ütopya dergisinin genel yayın yönetmenliğine Cemil Gözel geldi. Gözel, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Bilim ve Ütopya dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendim. Bilim ve Ütopya'yı, izleyeceğimiz devrimci yayın çizgisiyle dünya çapında bir konuma oturtacağız. Bilimin, emperyalizmin zincirlerinden kurtulması ve özgürleşmesi mücadelesi parolamızdır." ifadelerini kullandı.

TEORİ DERGİSİ'NİN BAŞINA KUNTAY GÜCÜM GELDİ

Teori dergisinde Cemil Gözel'den boşalan göreve ise Kuntay Gücüm geldi. Teori dergisinin yaptığı duyuruda, "Katkılarından dolayı Cemil Gözel'e teşekkür eder, yeni görevini kutlarız. Yeni dönemde, bilimin de teori gibi hayatla buluştuğuna tanıklık edeceğiz. Genel Yayın Yönetmenliği görevini Cemil Gözel'den devralan Kuntay Gücüm'ü tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

CEMİL GÖZEL KİMDİR?

Cemil Gözel 1988'de Muğla’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Muğla’da tamamladı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde Halk Bilim alanında sürdürdü. 2002 senedinde Vatan Partisine katıldı ve değişik kademelerde görevler aldı. 2012 - 2016 tarihleri arasında TGB Genel Sekreterliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2016 - 2023 tarihleri arasında Teori dergisinde Yazı İşleri Müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Bugüne kadar onlarca makalesi çeşitli yayınlarda yer aldı. Yayıncılık hayatına Bilim ve Ütopya dergisi Genel Yayın Yönetmeni olarak devam ediyor.