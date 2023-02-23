BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Şubat Cuma! Bu hafta BİM'de neler var? Hangi ürünler indirimde?
BİM marketlerinde bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM, 24 Şubat Cuma yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Peki BİM'de salı günü hangi ürünler var? BİM'deki indirimli ürünler neler? İşte 24 Şubat Cuma güncel BİM katoloğu!
BİM marketlerinde haftanın 2 günü (salı ve cuma) aktüel ürünler katoloğu yayınlanıyor. Salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ürünler indirimli fırsatlarıyla raflarda yerini alıyor.
BİM marketlerinde 24 Şubat Cuma günü raflardaki yerini alacak ürünler belli oldu. BİM 21 Şubat Salı aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı.
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...