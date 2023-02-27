Bir insan en fazla kaç yıl yaşayabilir?

Sonuçlar aynı zamanda, daha önce ABD'de gerçekleştirilen ve benzer sonuçları ortaya koyan bir araştırmayla da örtüşüyor. Söz konusu araştırmada da bilim insanları, bir insanın 115 yaşından sonrasını görmesinin pek mümkün olmadığını belirlemişti.

Ancak şimdiye dek en uzun yaşamış insan rekorunu elinde tutan Jeanne Loise Calment isimli bir Fransız kadın söz konusu sayılara ve araştırmalara inat 122. yaşına dek hayatın tadını çıkarmıştı. 1875 doğumlu Calment, 1997'de hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Aydınlık