Bir limonla vücudunuzda neler değişiyor? İşte limonun faydaları ve zararları: Hangi hastalıklara iyi gelir?

HER GÜN LİMON YERSENİZ NE OLUR?

Her gün limon yemek kişiye çeşitli besinsel faydalar sağlasa da, bu durum mide ve diş sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Limondaki asit, diş minesini parçalayarak diş aşınmasına neden olduğu için tüketim sonrasında ağzın suyla çalkalanması gerekiyor. Asidik yapı ayrıca hazımsızlık, mide ekşimesi veya asit reflüsü gibi sindirim sorunları yaratabiliyor. Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) olan kişiler, turunçgillerin asitliğinin mevcut semptomları daha da kötüleştirdiğini belirtiyor.