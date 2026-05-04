Bir limonla vücudunuzda neler değişiyor? İşte limonun faydaları ve zararları: Hangi hastalıklara iyi gelir?
Sadece bir dilim limon… Vücudunuzda zincirleme etki başlatıyor olabilir. İşte limonun faydaları ve zararları...
Sıcak iklimlerde yaygın olarak yetiştirilen kalın kabuklu ve soluk sarı renkli limon, sağlık üzerindeki etkileriyle dikkat çekiyor.
Günlük beslenmede ihtiyaç duyulan C vitamini miktarının yarısından fazlasına denk gelen yaklaşık 35 miligram C vitamini barındıran bu meyve; hücreleri hasardan koruyor, demir emilimini artırıyor ve bağışıklık sistemini destekliyor.
Balık, salata, meyve suyu ve tatlılarda lezzet verici olarak tüketilen limon, aynı zamanda doğal bir temizleyici ve leke çıkarıcı işlevi görüyor. Meyveden elde edilen limon yağı ise parfümler, sabunlar ve cilt kremlerinde sıklıkla kullanılıyor.
BÖBREK TAŞLARINI ERİTEN DOĞAL ASİT
Tıp literatüründe nefrolitiyazis olarak adlandırılan ve toplumun yaklaşık yüzde 10'unu etkileyen böbrek taşları, idrar yolunda birikerek böbreklerde sert tortular oluşturuyor. Limon, idrarda bulunan sitrat adlı zayıf bir asidin seviyelerini artırıp idrarı daha alkali hale getirerek söz konusu taşların oluşumunu engelliyor.
KALP KRİZİ VE KANSIZLIĞA KARŞI KORUMA KALKANI
Sadece bir adet limon, vücudun günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 30'undan fazlasını karşılıyor. Yeterli C vitamini tüketimi, hücreleri zarar verici serbest radikallerden koruyarak kalp krizi ve felç riskini artıran ateroskleroz (atardamarlarda plak birikmesi) rahatsızlığını önlemeye yardımcı oluyor.
İçeriğindeki limonin, hesperidin ve diosmin gibi bitki bileşikleri kandaki kolesterol seviyesini düşürüyor. Demir içeren besinleri C vitaminiyle birlikte tüketmek, vücudun demiri daha iyi emmesini sağlayarak hemoglobin üretimine destek veriyor ve demir eksikliği anemisini engelliyor.
Limonun hem suyunda hem de etli kısmında yer alan antioksidanlar; kardiyovasküler hastalıklar, kanser, kronik böbrek hastalığı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ile ilişkili hücre hasarlarını durduruyor. Yapılan son araştırmalar, turunçgillerin kabuğunun sağlığa yararlı antioksidanlar bakımından meyvenin iç kısmından çok daha zengin olduğunu ortaya koyuyor.
KİLO YÖNETİMİNDE ETKİLİ ROL OYNUYOR
Limon, yüksek orandaki diyet lifi sayesinde kilo verme ve kilo yönetimi süreçlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Meyvenin yapısında bulunan pektin lifi, yutulduktan sonra midede genişleyerek kişinin daha uzun süre tok hissetmesini sağlıyor. Fakat uzmanlar, sadece limon suyu içerek bu liften faydalanılamayacağının altını çiziyor.
CİLT SORUNLARI VE DİRENÇLİ ENFEKSİYONLARA ÇÖZÜM
Limondaki C vitamini, cildi destekleyen kolajen proteininin oluşumunu sağlıyor. C vitamini, folik asit, B vitamini ve mineraller bir araya geldiğinde akne, yağlı cilt, siyah nokta ve kepek sorunlarını iyileştiriyor. Aynı zamanda antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olan limon suyu, enfeksiyonlarla mücadele ediyor.
Yapılan bir araştırmada, limon suyu konsantresindeki bitki bileşiklerinin salmonella, stafilokok ve kandida enfeksiyonlarının büyümesini etkili şekilde engellediği saptandı. Bu bileşikler, zatürre ve kan enfeksiyonlarına yol açan belirli bir antibiyotik dirençli bakteriye karşı da başarı gösterdi.
DİYABET RİSKİNİ DÜŞÜREN BİLEŞİK
Kan şekeri seviyelerini düşüren hesperidin adlı doğal bileşiği barındıran limon, diyabet riskini azaltıyor. Limondaki sitrik asit, nişastanın şekere dönüşümünü yavaşlatarak kan şekerindeki ani yükselmelerin önüne geçiyor.
Tıbbi kullanım alanlarına bakıldığında limon; soğuk algınlığı, grip, kulak çınlaması (tinnitus) ve Meniere hastalığı tedavisinde kullanılıyor. Ayrıca sindirime yardımcı olmak, iltihaplanmayı azaltmak, kan damarlarının işlevini iyileştirmek ve sıvı tutulumunu azaltmak için idrara çıkmayı artırmak amacıyla da tüketiliyor.
HER GÜN LİMON YERSENİZ NE OLUR?
Her gün limon yemek kişiye çeşitli besinsel faydalar sağlasa da, bu durum mide ve diş sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Limondaki asit, diş minesini parçalayarak diş aşınmasına neden olduğu için tüketim sonrasında ağzın suyla çalkalanması gerekiyor. Asidik yapı ayrıca hazımsızlık, mide ekşimesi veya asit reflüsü gibi sindirim sorunları yaratabiliyor. Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) olan kişiler, turunçgillerin asitliğinin mevcut semptomları daha da kötüleştirdiğini belirtiyor.
Toplumda doğru bilinen yanlışlardan biri olan limondaki D vitamini içeriği konusu da açıklığa kavuştu. Limonda D vitamini bulunmuyor. Metne göre portakal ve muz D vitamini açısından zengin meyveler olarak öne çıkarken, ıspanak ve mantar iki temel D vitamini kaynağı olarak değerlendiriliyor.
KOLONYA VE ALERJİ TEHLİKESİ
Limonu yiyecek ve içeceklerde yeterli miktarlarda tüketmek güvenli kabul ediliyor. Ancak limon kolonyası gibi ürünlerle yapılan aromaterapi uygulamaları, kimyasallara maruz kalma sonucu ışığa karşı oluşan zararlı bir cilt reaksiyonu olan fototoksisite riski taşıyor.
Turunçgillere hassasiyeti olan bazı kişilerde ise ağız çevresinde kaşıntı gibi hafif belirtilerden, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden ciddi anafilaksiye kadar uzanan alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor.