Birçok il alarm veriyor: Meteoroloji o haritayı yeniledi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yeni kuraklık haritalarını yayımladı. Yeni harita göre birçok il için alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 aylık kuraklık haritasında Eskişehir'in büyük bölümünün "çok şiddetli kuraklık" tehlikesi altında olması dikkat çekti.
Standart Yağış İndeksi (SPI) metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada Eskişehir'in kuraklık durumu dikkat çekti. SPI esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde ortalama yağış farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir.
Eskişehir, geçen yılın Ağustos ayından Ocak ayına kadar 6 aylık dönemi kapsayan haritada normal civarı ve hafif kuraklık olarak değerlendirilirken, son 3 aylık dönem temel alınarak hazırlanan harita ise "Çok şiddetli kuraklık" tehlikesi altında değerlendirildi.
HARİTAYA GÖRE;
Konya, Afyonkarahisar ve Ankara gibi şehirlerin büyük bir bölümünün "Olağanüstü kuraklık" tehlikesi altında olduğu belirlendi. Tokat, Sivas, Tunceli, Mardin, Gaziantep, Erzurum, Kilis gibi şehirlerin Şiddetli kuraklık altında olduğu açıklandı. İzmir, Balıkesir, Uşak, Isparta, Samsun, Karabük, Elazığ, Denizli, Aydın ve Antalya gibi şehirlerde ise kuraklık riski olmadığı açıklandı.