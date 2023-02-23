Birçok il alarm veriyor: Meteoroloji o haritayı yeniledi!

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Konya, Afyonkarahisar ve Ankara gibi şehirlerin büyük bir bölümünün "Olağanüstü kuraklık" tehlikesi altında olduğu belirlendi. Tokat, Sivas, Tunceli, Mardin, Gaziantep, Erzurum, Kilis gibi şehirlerin Şiddetli kuraklık altında olduğu açıklandı. İzmir, Balıkesir, Uşak, Isparta, Samsun, Karabük, Elazığ, Denizli, Aydın ve Antalya gibi şehirlerde ise kuraklık riski olmadığı açıklandı.