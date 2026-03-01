Böbrek hastaları oruç tutabilir mi? Uzman isimden Ramazan uyarısı

Ramazan ayında böbrek hastalarının ve böbrek taşı problemi yaşayanların oruç tutarken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu.

Manevi ve bedensel bir arınma dönemi olarak kabul edilen Ramazan ayında, böbrek rahatsızlığı veya böbrek taşı sorunu bulunan kişilerin oruç tutup tutamayacağı sıklıkla gündeme geliyor.

Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Şahan, bilimsel çalışmaların oruç tutmanın böbrek fonksiyonları üzerinde kalıcı bir tahribat yaratmadığını ortaya koyduğunu hatırlattı. Dr. Şahan, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: "Vücudumuz, gün boyunca susuz kalmaya karşı fizyolojik olarak uyum sağlar. Ancak iftar ile sahur arasında yeterli miktarda sıvı alınması çok önemlidir. Yetersiz sıvı tüketimi, böbreklerde yük artışına ve idrar yoğunluğunda yükselmeye sebep olabilir"

BÖBREK TAŞI HASTALARI İÇİN SU TÜKETİMİ KRİTİK

Böbrek taşı şikayeti olan bireylerin beslenme ve sıvı alım alışkanlıklarına özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Doç. Dr. Şahan, bu hastaların izlemesi gereken yolu şu sözlerle ifade etti: "Böbrek taşı hastalarının iftar ile sahur arasında en az 2-2,5 litre su tüketmeleri gerekmektedir. Ayrıca çay ve kahve tüketimini sınırlandırmalı, tuzlu ve işlenmiş gıdalardan uzak durmalıdırlar. Suyu aralıklı içmek ve düzenli doktor kontrollerini aksatmamak önem taşımaktadır"

Birtakım kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin oruç ibadetini yerine getirmeden önce mutlaka hekim onayı alması şart. Evre 3 ve üzerindeki kronik böbrek hastaları, tek böbreği bulunanlar, böbrek nakli geçirenler ile kontrolsüz diyabet veya hipertansiyon rahatsızlığı olanların nefroloji ya da üroloji uzmanlarına başvurması gerekiyor. Doç. Dr. Şahan, uyarılarını şu şekilde tamamladı: "Oruç böbreği dinlendirmez veya ekstra toksin temizlemez. Ayrıca sahurda tek seferde aşırı su içmek yerine, iftar ve sahur arasında suyu zamana yayarak içmek gerekir. Ramazan ayı, sağlık ve bilinçli yaşam için güzel bir fırsattır. Böbrek sağlığınızı korumak için yeterli sıvı alımına dikkat edin ve sağlık sorunlarınızı ihmal etmeyin"

