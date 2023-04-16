Bodrum Belediyesi depremzede çocuklar için kolları sıvadı

İyilik Atölyesi Kurucusu Emrah Çatak, gazetecilere, Muğla'nın plakası olan 48'i temsilen 480 el yapımı uçurtma ve 480 bisikleti Hatay'ın Arsuz ilçesine göndereceklerini, kalan diğer malzemeleri de bölgedeki çocuklara dağıtacaklarını söyledi.

Yeri göğü rengarenk ve cıvıl cıvıl yapmayı planladıklarını dile getiren Çatak, bugün başlayan etkinliğin 21 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.