Bodrum Belediyesi depremzede çocuklar için kolları sıvadı
Bodrum Belediyesi ilk günden bu yana yardım etmeyi ihmal etmiyor. Bodrum Belediyesi gönderdiği yardım kolileri ile dikkatleri üstüne çekiyor. Bodrum Belediyesi, gece gündüz demeden çalışarak deprem bölgesine depremzede çocuklar için çalışıyor.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinden deprem bölgesine, iki tır uçurtma ve bisiklet gönderilecek.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği deprem felaketinin ardından bölgeye destek ve yardımlar sürüyor.
İyilik Atölyesi Kurucusu Emrah Çatak, gazetecilere, Muğla'nın plakası olan 48'i temsilen 480 el yapımı uçurtma ve 480 bisikleti Hatay'ın Arsuz ilçesine göndereceklerini, kalan diğer malzemeleri de bölgedeki çocuklara dağıtacaklarını söyledi.
Yeri göğü rengarenk ve cıvıl cıvıl yapmayı planladıklarını dile getiren Çatak, bugün başlayan etkinliğin 21 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı