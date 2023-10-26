Bu Cihaz Isınma Faturalarını Yüzde 25 Azaltıyor

Çocukluğundan beri bir şeyler icat etmeye meraklı olan Ebubekir Taşbaşı, hayalini zaman içerisinde mesleğe dönüştürdü. Elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, tam 50 senedir bıkmadan, usanmadan yeni icatlar çıkarmayı sürdürüyor. Ebubekir Taşbaşı'nın son icatlarından olan bu kombi ise son zamanlarda ilgi odağı oldu çünkü bu cihaz ısınma faturalarını yüzde 25 azaltıyor. Elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı yaptığı icadını böyle anlattı.

Isınma Faturalarını Yüzde 25 Azaltıyor

Isınma Faturalarını Yüzde 25 Azaltıyor

Yıllar önce Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olmuş elektrik teknisyeni ve 4 çocuk babası olan Ebubekir Taşbaşı, daha önce "akıllı priz", "klimalı şapka, elektrik kayıp kaçağını önleyen cihaz, soğuk havalarda otomobillerde donan mazotu ısıtan ekipman ve soba zehirlenmelerini önüne geçmek için "jel" gibi ürünleri yapmıştı. Ebubekir Taşbaşı şimdi de tasarruflu, elektrikle çalışan pratik bir kombi yaptı. Bu kombi elektrik faturalarını yüzde 25 azaltıyor.

Taşbaşı, geliştirdiği cihazın evlerde ya da iş yerlerinde rahatça kullanılabileceğini belirterek şu sözleri söyledi: