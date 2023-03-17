Bulaşık makinesi tableti nerelerde kullanılır? Bulaşık makinesi tableti farklı kullanım alanları
Bulaşıkların makinelerde daha temiz olması için kullanılan bulaşık tableti, farklı kullanım alanlarında da işinizi kolaylaştırabilir. Peki nerelerde kullanılabilir, başka hangi makinelerde temizlik sağlar?
Günlük hayatımızda pek çok alanda temizlik için yeni fikirler karşınıza çıkıyor. Daha hızlı, etkili sonuçlar için ve size kolaylık sağlayabilecek farklı ürünleri ev temizliğinizin bir parçası haline getirebilirsiniz. Bulaşık makinesi tableti de size ev temizliğinize kolaylık sağlayacak ürünlerden sadece biri. İşte bulaşık tabletinin farklı temizlik alanlarında faydası...
BARDAKLARDAKİ LEKELER
Çay gibi sıvı tüketimlerinde çaydanlıklar, kupalar ve bardaklarda kalan kahverengi lekelerin temizlenmesi için de yardımcı olacaktır. Bir çaydanlığı biraz kaynar su ve bulaşık makinesi tableti ile doldurun veya bu bulaşık makinesi tablet suyunu kupaların üzerine bölün. Bunun oturmasına ve bir saat bekletin ve ardından hepsini dikkatlice durulayın.
YEMEK KOKUSU
Yemeği pişirdikten sonra evlere sinen yemek kokularının gitmesine kolaylık sağlamak için bulaşık makinesi tableti kullanılmalıdır.
Büyük bir tencereye alıp içini bol su ile doldurun. Kısık ateşe koyun ve bulaşık makinesi tableti ekleyin. Böylece yemek kokuları su demliği tarafından emilecektir.
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Çamaşır makinesi temizliği çamaşırların hijyeni açısından çok önemlidir. Uzmanlar, ayda bir kez bir veya iki bulaşık tableti ile bir yük çalıştırmayı tavsiye etmektedir.
En iyi sonuçlar için makineyi 90 santigrat dereceye ayarlayın. Bu, kötü kokuları önler ve makineyi durulayarak tıkanmayı önler. Bu numara özellikle 5 yaş ve üzeri makineler için kullanışlıdır çünkü makinenin ömrünü biraz uzatabilir.