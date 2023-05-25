Bulaşık tableti nerelerde kullanılır? İşte farklı kullanım alanları

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Çamaşır makinesi temizliği çamaşırların hijyeni açısından çok önemlidir. Uzmanlar, ayda bir kez bir veya iki bulaşık tableti ile bir yük çalıştırmayı tavsiye etmektedir.

En iyi sonuçlar için makineyi 90 santigrat dereceye ayarlayın. Bu, kötü kokuları önler ve makineyi durulayarak tıkanmayı önler. Bu numara özellikle 5 yaş ve üzeri makineler için kullanışlıdır çünkü makinenin ömrünü biraz uzatabilir.