Bunaltıcı sıcaklara meydan okuyun! İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz dondurma tarifleri
Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklarda evde serinlemenin en doğal ve lezzetli yolu: Hindistan cevizli mangolu, muzlu ve çilekli dondurma tarifleri...
Mevsim sıcaklıklarının üzerine çıktığımız günlerde evde serinleme ihtiyacı herkesin ortak sorunu olmaya başladı.
Bir türlü kaçamadığımız sıcaklıktan kurtulmak için soğuk kahveler ve dondurmalara sığındığımız bu günlerde serinliğin tadını tamamen çıkarmak için evde kendi dondurmanızı da hazırlayabilirsiniz.
İşte Haber Global'e göre, evlerde kolayca hazırlayabileceğiniz 3 farklı dondurma tarifi:
HİNDİSTAN CEVİZLİ VE MANGOLU DONDURMA
Egzotik ve doğal bir lezzet seçerek sıcak havalarda buz gibi serinliğin tadını çıkarabilirsiniz. İşte Hindistan cevizli ve mangolu dondurma tarifi:
Malzemeler
2 adet olgun mango
1 su bardağı Hindistan cevizi sütü
1 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı
Mangoyu doğrayıp dondurun. Ardından donmuş mangoyu, hindistan cevizi sütünü ve balı blendere koyup iyice karıştırın. Ardından karışımı uygun bir kaba koyun ve dondurucuya koyup bekleyin. Birkaç saat bekledikten sonra servis etmeden önce bira dakika yumuşamasını beklemek yeterli olacaktır.
MUZLU DONDURMA
Daha tatlı ve sütlü bir aroma isteyenler muzlu dondurmayı tercih edebilir. İşte muzlu dondurma tarifi:
Malzemeler
3 adet olgun muz
1 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı süt
Hazırlanışı
Muzları dilimleyip dondurucuda donmaya bırakın. Donduğunda süt ve bal ile birlikte blenderden geçirin ve iyice karışmasını sağlayın. Karışım pürüzsüz hale gelince tekrar dondurucuya alın ve 1-2 saat bekletin. Ardından servis edebilirsiniz.
ÇİLEKLİ DONDURMA
Daha ekşiye kaçan ve şekerli bir aroma için çilekli dondurma tercih edebilirsiniz. İşte çilekli dondurma tarifi:
Malzemeler
2 su bardağı çilek
1 su bardağı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı
Çilekleri buzlukta dondurun. Ardından donmuş çilekleri bal ve yoğurt ile birlikte blenderden geçirip pürüzsüz kıvama gelmesini sağlayın. Karışımı dondurucuya alın ve saate bir kez karıştırarak 3-4 saat kadar dondurun. Kıvamı tamamen oturunca buzluktan çıkarıp servis edebilirsiniz. Probiyotik ve taze meyve içeriği ile sağlıklı bir dondurma elde etmiş olacaksınız.