Bunaltıcı sıcaklara meydan okuyun! İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz dondurma tarifleri

ÇİLEKLİ DONDURMA

Daha ekşiye kaçan ve şekerli bir aroma için çilekli dondurma tercih edebilirsiniz. İşte çilekli dondurma tarifi:

Malzemeler

2 su bardağı çilek

1 su bardağı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı

Çilekleri buzlukta dondurun. Ardından donmuş çilekleri bal ve yoğurt ile birlikte blenderden geçirip pürüzsüz kıvama gelmesini sağlayın. Karışımı dondurucuya alın ve saate bir kez karıştırarak 3-4 saat kadar dondurun. Kıvamı tamamen oturunca buzluktan çıkarıp servis edebilirsiniz. Probiyotik ve taze meyve içeriği ile sağlıklı bir dondurma elde etmiş olacaksınız.