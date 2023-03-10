Bursa'da hafta sonu birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi olacak
Bursa'nın birçok ilçesinde 11 ve 12 Mart tarihlerinde planlı elektrik kesintileri olacak. Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ açıklama yaptı. Bursa elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak?
Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ bilgilendirmede yaptı. Bursa elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak.
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.03.2023 10:00 - 11.03.2023 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR
11.03.2023 14:00 - 11.03.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ERTUĞRULGAZİ
12.03.2023 10:00 - 12.03.2023 12:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:YENİCEKÖY
12.03.2023 17:00 - 12.03.2023 19:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR
İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.03.2023 09:00 - 11.03.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/İZNİK ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ELBEYLİ
11.03.2023 14:00 - 11.03.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/İZNİK ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ELBEYLİ