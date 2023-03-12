Bursa'dan Hatay'a uzanan "konteyner kent"
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri Hatay'da depremzedeler için katlamalı konteynerler üretiliyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya firmasının Hatay'a gönderdiği katlamalı konteynerler ile kent kurulumları devam ediyor.
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da konteyner kent kurulumları Bursa İnegöl'de mobilya firması tarafından devam ediyor.
Mobilya firması, depremzedeler için fabrikalarında ürettiği portatif konteynerlerle Hatay'da "Çilek Evler" konteyner kentini kuruyor.
KATLAMALI KONTEYNERLERİN KURULUMU 13 DAKİKA
Bir tıra 22 adet yüklenerek taşımada avantaj sağlayan katlamalı konteynerler, 13 dakikada kurularak oturulabilir hale getiriliyor.
İçinde ranzası, yatağı ve ısıtıcısı bulunan konteynerlerde 4 kişi konaklayabiliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde konteyner kent kısa sürede tamamlanarak depremzedelere tahsis edilecek.
Konteyner kentin kurulum teknisyeni Metin Bayram, Çilek Mobilya'nın İnegöl'deki fabrikasında çalıştığını, depremin ardından yardım için Hatay'a geldiğini söyledi.
Firmanın Hatay'daki depremzedeler için konteyner ürettiğini belirten Bayram, şu cümleleri aktardı:
- Konteynerlerimiz 4 kişilik. Bunları İnegöl'de kurup getirmek istiyorduk, ama kurulum olunca bir tırda en fazla 4 adet taşınabiliyor.
- Katlamalı olunca bir tıra 22 konteyner sığdırabiliyoruz. Kurulumu Hatay'da yapınca daha avantajlı oluyor.