Bursa'dan Hatay'a uzanan "konteyner kent"

Firmanın Hatay'daki depremzedeler için konteyner ürettiğini belirten Bayram, şu cümleleri aktardı:

- Konteynerlerimiz 4 kişilik. Bunları İnegöl'de kurup getirmek istiyorduk, ama kurulum olunca bir tırda en fazla 4 adet taşınabiliyor.

- Katlamalı olunca bir tıra 22 konteyner sığdırabiliyoruz. Kurulumu Hatay'da yapınca daha avantajlı oluyor.