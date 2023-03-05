Çalışan EYT'liye maaş koruması
Beklenen EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle koşulları tamamlayanlar emeklilik dilekçesini vermeye başladı. EYT’den emekli olanların büyük bölümü ise çalışmaya devam edecek. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT’li çalışan ücret koruması hayata geçirildi.
Sabah.com.tr'de yer alan habere göre; Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT’li çalışan ücret koruması hayata geçirildi. EYT yasasıyla birlikte emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki de devreye alındı.
Sosyal Güvenlik Destek Primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine tarafından karşılanacak. İşte detaylar...
• Prim teşvikine tabi olup emekli ve yaşlılık aylığı bağlananlara maaşları kesilmeden çalışma imkânı sunulacak.
• Bu destek asgari ücretli çalışan başına 500,40 lira ile tavan ücretli çalışan başına 3 bin 753 lira arasında değişecek.
• Özel sektör çalışanlarının yeniden eski işine dönüş için öngörülen süre de 30 güne çıkarıldı.
• EYT'den yararlananların tamamının çalışmaya devam etmesi durumunda prim teşvikinin maliyeti 10 aylık dönem için 6.3 milyar lira, yüzde 75'nin çalışmaya devam etmesi durumunda 4.7 milyar lira hesaplanıyor.
• Emekliliğe hak kazanan SSK'lıların yüzde 87'si aktif olarak çalışma hayatında yer alıyor.
• Bu yıl emekli olabileceklerin 1.7 milyonu SSK, 496 bini Emekli Sandığı, 89 bini Bağ-Kur kapsamında bulunuyor.