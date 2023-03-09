Çamaşır makinesine 1 kaşık ekleyin! Her yıkamada faturadan 50 tl düşürüyor

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE 1 KAŞIK KARBONAT

Çamaşır makinesinin içine 1 kaşık karbonat eklemek çamaşırların daha düşük ısıda daha hızlı ve güzel temizlenmesini sağlamaktadır.

Yani normalde 60 derece kullanacağınız bir çamaşır makineye 1 tatlı kaşığı dolusu karbonat atarak 40 derecede ve belki de daha kısa bir programda ve biraz daha az deterjanla temizleyebilirsiniz. Bu yöntem ile faturanız daha düşük gelecektir.