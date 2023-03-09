Çamaşır makinesine 1 kaşık ekleyin! Her yıkamada faturadan 50 tl düşürüyor
Elektrik faturaların çok gelmesi durumunda vatandaşlar, faturalardan tasarruf yöntemlerini sık sık araştırıyor. Uzman isim, elektrikte en pahalı ve en ucuz zaman dilimlerini açıkladı. Eğer sizde bu zaman dilimlerinde makinelerinizi çalıştırırsanız, faturalarınızdan tasarruf edebilirsiniz.
Elektrik faturalarınızın çok yüksek gelmesinden şikayetçi iseniz bu yöntem tam size göre. Elektrik faturanızı düşürmenizi sağlayacak bazı bilgileri sizler için derledik. İşte elektrik faturalarından kısacak yöntemler...
ÇAMAŞIR MAKİNESİNE 1 KAŞIK KARBONAT
Çamaşır makinesinin içine 1 kaşık karbonat eklemek çamaşırların daha düşük ısıda daha hızlı ve güzel temizlenmesini sağlamaktadır.
Yani normalde 60 derece kullanacağınız bir çamaşır makineye 1 tatlı kaşığı dolusu karbonat atarak 40 derecede ve belki de daha kısa bir programda ve biraz daha az deterjanla temizleyebilirsiniz. Bu yöntem ile faturanız daha düşük gelecektir.
ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMENİN DİĞER YOLLARI
Enerji maliyetleri arttı ve kış aylarının gelmesi ile elektrik faturalarını yükseltti. Günlük kullanılan eşyaların faturalara yansımaları oldukça yüklü olabiliyor.
Enerji uzmanları evde kullandığınız eşyaların kullanımının değiştirilmesinin elektrik faturasını düşürebileceğine dikkat çekti.
UZMAN İSİM, ELEKTRİKTE EN UCUZ ZAMAN DİLİMİNİ AÇIKLADI
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Fertelli elektriğin en ucuz olduğu zaman diliminin 22.00 - 06.00 saatleri arası olduğunu ve elektrikli ev aletlerinin bu saatler arasında kullanıldığında tasarruf sağlanacağını belirtti.