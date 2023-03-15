CANLI İZLE | 15 Mart Şans Topu sonuçları

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor.

Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

MPİ Şans Topu'nda çekilişi devam ediyor. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen ödülün kazananı olacak. Şans Topu'nu takip edenler "Şans Topu sonuçları canlı izle, Şans Topu sonuçları sorgulama" şeklinde internette araştırmalara başladı. Çekiliş ise canlı yayında düzenlenecek.

Şans Topu çekilişi ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Vatandaşlar bu akşamki çekiliş için araştırmalarını hızlandırdı. Haftada iki gün gerçekleştirilen oyunda kimlerin yüzü gülecek merak konusu oldu. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta çekiliyor? Şans Topu hangi günler çekiliyor? İşte detaylar...