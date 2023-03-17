CANLI İZLE | 17 Mart 2023 On Numara sonuçları!

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. On numara çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. On Numara 17 Mart Cuma çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

On Numara sonuçları, her Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduranlar "17 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte On Numara sonuçları sorgulama ekranı...