CANLI İZLE | 26 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere iki gün düzenlenen Milli Piyango Şans Topu çekilişlerinde bu akşam saat 20.00'de heyecan başlıyor. 20.00'de belli olacak çekiliş sonuçları canlı izlemek isteyenler için detaylar haberimizde...
MPİ Şans Topu'nda çekilişi devam ediyor. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen ödülün kazananı olacak. Şans Topu'nu takip edenler "Şans Topu sonuçları canlı izle, Şans Topu sonuçları sorgulama" şeklinde internette araştırmalara başladı. Çekiliş ise canlı yayında düzenlenecek.
Haftada iki gün saat 20.00'de çekilen Şans Topu, canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte, 26 Şubat 2023 günü kazandıran Şans Topu numaraları...
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Şans Topu kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli! Tek kolon ücreti 2 TL! Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
ŞANS TOPU KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç: Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu: Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür. Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.