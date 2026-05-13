Çay ve kahve tahtından oldu! Türkiye’nin en iyi içecekleri listesi açıklandı
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, Mayıs 2026 güncel verileriyle Türkiye’nin en iyi içeceklerini belirledi
Listenin zirvesinde yer alan isim, alışılagelmişin dışında bir sonuç ortaya koydu. Çay ve Türk kahvesi gibi kültleşmiş tatların geride kaldığı bu özel sıralama, geleneksel bir kış lezzetini liderliğe taşıdı.
Dünyanın en büyük gastronomi platformu TasteAtlas, yerel yemekleri keşfetmeyi, tüm dünyaya duyurmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Bu bağlamda hazırladığı listeler de yakından takip ediliyor. Yıl sonunda yayınlanan 'yılın enleri' listesi gastronomi meraklılarının radarına giriyor.
TasteAtlas, bu kez Türkiye'nin en iyi içeceklerini sıraladı. Mayıs 2026'da güncellenen listede, birinci olan içecek sanılanın aksine çay olmadı!
ZİRVEDE BİR KIŞ KLASİĞİ: SALEP
TasteAtlas'ın 'En İyi Türk İçecekleri' listesinde salep birinci seçildi. Platformun değerlendirmesinde salep şu sözlerle tanıtıldı:
“genellikle kış mevsiminde tüketilen bir içecektir. Salep, yabani orkidenin sapı veya yumrularından elde edilir; bu kısımlar kaynatılır, kurutulur ve öğütülerek nişastalı bir toz haline getirilir. Daha sonra sıcak sütle ve bazen zencefil ve tarçınla karıştırılarak, topraksı bir tada sahip, rahatlatıcı bir içecek elde edilir. Salep, bileşenlerinden biri olan glukomannan'ın bronşit, soğuk algınlığı ve öksürük semptomlarını hafifletmesi nedeniyle tıbbi açıdan faydalı bir içecek olarak kabul edilir. ”
Listenin Tamamı Belirlendi
Bizlerin aklına 'çay' veya 'kahve' gelse de TasteAtlas'ın listesinde ne çay ne de Türk kahvesi birinci oldu! TasteAtlas verilerine göre Türkiye'nin en iyi içecekleri şu şekilde oluştu:
Çay
Şıra
Şalgam
Boza
Türk Kahvesi