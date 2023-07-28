Celal Şengör'den üzen veda! Bakın tüm haklarını kime bıraktı

Türkiye'nin en önemli bilim insanlarından biri olan Celal Şengör, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden emekli olarak akademik hayatını noktaladı. Ancak, bir süredir hastalıklarla mücadele eden Şengör, sevenlerini üzen bir haberle daha gündeme geldi.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında paylaştığı videoda, Celal Şengör'ün kütüphanesinin veda töreni yapıldı ve Şengör, kütüphanesinin tüm haklarını oğlu Asım Şengör'e devretti.

CELAL ŞENGÖR KÜTÜPHANESİ ARTIK OĞLUNUN



Celal Şengör kütüphanesini oğlu Asım Şengör'e devretti. Devir teslim törenine İlber Ortaylı, Sinan Özeren gibi isimler de katıldı. Celal Şengör'ün törendeki konuşması ise duygulandırdı..

Bugün burada benim ömür boyu topladığım ve çok büyük ölçüde jeolojiye dönük kütüphanemin aşağı yukarı 50 bin kitap bulunuyor ve birçok belge bulunuyor. Bir müze haline getirmeyi de istedim ben. Çünkü ben emekli olmadan bazı derslerimi lisansüstü ve doktora derslerimi burada veriyordum. Çocuklara hem orijinal kaynakları göstereyim hem çocuklar duvarlardaki sergilenmiş malzemelere bakarak kültürlerini geliştirsinler istiyordum. Fakat artık yaşlandım. Bu kütüphaneye benim yetişmem mümkün değil. Onun için Asım'ın da teklifiyle kütüphanemi oğlum Asım'a devrediyorum her şeyiyle beraber. Bütün haklarıyla bütün envanteriyle bütün müzesiyle her şeyiyle Asım'a devrediyorum. Asım biyolog. O'nun şöyle bir avantajı olacak. Kütüphane belki farklı bir istikamette gelişmeye devam edecek ve genel doğa bilimleri kütüphanesi halini alacak. O'nun için büyük bir mutlulukla Asım'a devrediyorum. Hayırlı olsun arkadaşım.

AĞIR BİR HASTALIK GEÇİRMİŞTİ



Koronavirüs sürecinde özenli bir yaşam sunan ve neredeyse evinden hiç dışarı çıkmayan Şengör, geçtiğimiz haftalarda ağır bir zatürre geçirmişti. Hastalığı nedeniyle Azerbaycan'daki ilk davete katılamamıştı. İyileştikten sonra katılan Azerbaycan'a giden ve yer şekilleri hakkında incelemeler yapan Celal Şengör'ün yürümekte zaman zaman zorlandığı da görüldü.

Celal Şengör, Türkiye'nin bilim dünyasına yaptığı katkılarla tanınan önemli bir isimdir. Jeoloji alanında yaptığı çalışmalarla dünya çapında takdir toplayan Şengör, aynı zamanda eğitimci kimliğiyle de öğrencilerine ilham vermiştir.

Şengör'ün kütüphanesi ise onun bilimsel çalışmalarının yanı sıra, kişisel gelişimine de büyük katkı sağlamıştır. Bu nedenle, kütüphanesinin oğlu Asım Şengör'e devredilmesi, onun mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından son derece anlamlıdır.

Celal Şengör'ün emekli olması ve kütüphanesinin devri, Türkiye'nin bilim dünyasındaki önemli isimlerinden birinin veda etmesi anlamına gelmektedir. Ancak, onun çalışmaları ve mirası, gelecek nesiller için her zaman bir ilham kaynağı olmaya devam edecektir.