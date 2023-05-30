Cengiz Numanoğlu hayatını kaybetti
TRT'de İnanç Dünyası programının sunuculuğunu da yapmış olan Cengiz Numanoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Antalyalılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Derneğimizin kurucu üyelerinden, güzel şiirleri ile gönülde taht kuran Cengiz Numanoğlu vefat etmiştir. Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Numanoğlu, bugün Bursa Fatih Sultan Mehmet Camisi'nden ikindi ezanına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.
Antalya'nın Serik ilçesinde 1941'de dünyaya gelen Numanoğlu, ilk ve ortaokul eğitimini Akseki'de, liseyi Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde tamamladı.
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