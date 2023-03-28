Çevre Bakanlığı afetlerin yaralarını hızla sarıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2 yıl boyunca Türkiye’de yaşanan felaketler sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bir rapor yayımladı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çıkan yangınlar ve yaşanan depremler sonrası vatandaşın maddi kaybını hızla yerine getirdiklerini söyledi.



Bu kapsamda Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve diğer yapılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildiği belirtildi.



Öte yandan Elazığ, İzmir depremleri sonrası da bölgede 38 bin konutun da tamamlandığı duyuruldu.



İzmir’de yapılan toplantıda Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verildi.