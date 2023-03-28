Çevre Bakanlığı afetlerin yaralarını hızla sarıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşın yarasını hızlıca sarmak ve hayatı normale çevirmek adına yeni konut ve iş yerleri 1 yıl içerisinde inşa edilerek teslim ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2 yıl boyunca Türkiye’de yaşanan felaketler sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bir rapor yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çıkan yangınlar ve yaşanan depremler sonrası vatandaşın maddi kaybını hızla yerine getirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve diğer yapılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan Elazığ, İzmir depremleri sonrası da bölgede 38 bin konutun da tamamlandığı duyuruldu.

İzmir’de yapılan toplantıda Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verildi.

# Murat Kurum # Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı # doğal afet

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